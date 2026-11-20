Российский FPV-дрон попал в музей Кучмы в Черниговской области - РВА
Киев • УНН
В селе Чайкино российский FPV-дрон попал в музей Леонида Кучмы. После удара вспыхнул пожар, данных о пострадавших нет.
В Черниговской области российские войска ударили предположительно FPV-дроном по Дому-музею второго Президента Украины Леонида Кучмы, сообщил 20 ноября глава Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов в соцсетях, пишет УНН.
Чайкино, Новгород-Северская громада. Сегодня утром, 20 ноября, около 09:50, в селе Чайкино зафиксировано вражеское попадание (предварительно — FPV-дрона). В результате удара вспыхнул пожар в Доме-музее второго Президента Украины Леонида Кучмы
По его словам, согласно имеющейся информации, сведения о пострадавших не поступали.
россия атаковала Запорожскую ОВА FPV-дроном20.11.26, 10:12 • 2978 просмотров