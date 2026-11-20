Фото: глава Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов в Facebook

В Черниговской области российские войска ударили предположительно FPV-дроном по Дому-музею второго Президента Украины Леонида Кучмы, сообщил 20 ноября глава Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов в соцсетях, пишет УНН.

Чайкино, Новгород-Северская громада. Сегодня утром, 20 ноября, около 09:50, в селе Чайкино зафиксировано вражеское попадание (предварительно — FPV-дрона). В результате удара вспыхнул пожар в Доме-музее второго Президента Украины Леонида Кучмы - написал глава РГА.

По его словам, согласно имеющейся информации, сведения о пострадавших не поступали.

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