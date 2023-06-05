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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Футбол: Златан Ибрагимович завершает карьеру в 41 год

Киев • УНН

 • 919231 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Игрок "Милана" Златан Ибрагимович уходит из футбола в возрасте 41 года, завершив одну из самых блестящих карьер современности, передает УНН со ссылкой на BBC Sport.

Футбол: Златан Ибрагимович завершает карьеру в 41 год

Цитата

"Я прощаюсь с футболом, но не с вами", - сказал швед болельщикам "Сан-Сиро" после последней воскресной игры сезона.

Детали

Ибрагимович во второй раз оказался в "Милане" в начале 2020 года, выиграв с ними скудетто в 2011 году, и помог им вновь выиграть титул в прошлом сезоне.

Футболист уже объявил, что покинет итальянский клуб. Его контракт истекал в этом месяце.

Дополнение

Он забил 511 голов за клубы, в том числе "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед", а также за "Милан" и "Интер", выиграв чемпионские титулы в четырёх странах.

Ибрагимович выиграл 34 трофея, в том числе 14 чемпионских титулов за свою карьеру, начавшуюся в прошлом веке, и 11 раз номинировался на "Золотой мяч".

Единственный крупный клубный трофей, который ускользнул от него, был в Лиге чемпионов, а его единственный титул чемпиона Европы пришел с "Манчестер Юнайтед" в форме Лиги Европы 2017 года.

Нападающий также завершает карьеру как лучший бомбардир Швеции за всю историю, забив 62 мяча за сборную в 122 матчах.

Он ушел из национальной сборной после Евро-2016, но вернулся в 2021 году из-за неудачной квалификационной кампании во время чемпионата мира.

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