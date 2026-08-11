Сербия может отменить безвизовый режим с россией для вступления в ЕС
Киев • УНН
Сербия планирует присоединиться к Шенгенской зоне до конца 2027 года, что приведёт к введению виз для граждан рф. Правительство сформировало рабочую группу, но президент Вучич ранее отрицал отмену безвизового режима.
Сербия, одна из последних европейских стран, куда россияне до сих пор могут свободно въезжать, готовится присоединиться к Шенгенской зоне, что автоматически повлечёт введение виз для граждан РФ. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
Цель Белграда — быть готовым к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года, сообщил в интервью "Радио Белграда" министр европейской интеграции республики Наманья Старович. По его словам, правительство Сербии уже сформировало специальную рабочую группу во главе с МВД и утвердило план необходимых реформ. При этом присоединение к Шенгенской зоне планируется без полноценного вступления в ЕС, которое, по словам Старовича, маловероятно до конца десятилетия.
В Сербии обсуждают вопрос изменения визового режима с Россией, подтвердил росСМИ глава парламентского комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. Он заявил, что возможное введение виз рассматривается в контексте выполнения требований Европейского союза. В настоящее время граждане России могут въезжать в Сербию без визы и находиться в стране до 30 дней. Сербия ведёт переговоры о вступлении в ЕС с 2014 года.
Дополнение
В апреле 2026 года президент Сербии Александар Вучич заявлял о намерении до конца года выполнить критерии, необходимые для дальнейшего продвижения на пути евроинтеграции, в частности в сфере миграционной и визовой политики. В октябре 2025 года он называл членство в ЕС внешнеполитическим приоритетом страны. При этом Вучич опроверг сообщения о возможной отмене безвизового режима с Россией. В июне президент заявил в эфире телеканала Prva, что такой вопрос в Сербии даже не рассматривался. "Такое решение не будет принято, и даже если кто-то его примет, оно будет немедленно отменено", — заявлял тогда Вучич. Однако Вучич вскоре может оставить должность, и 27 июня он заявил, что в скором времени уйдёт в отставку.
В ноябре визы для россиян также планирует ввести Черногория. Правительство страны приняло решение отменить безвизовый режим для граждан России и Беларуси с 1 ноября 2026 года. До 31 октября россияне могут въезжать в Черногорию без визы и находиться в стране до 30 дней. Власти Черногории объяснили изменение визовой политики необходимостью привести её в соответствие с политикой ЕС. В правительстве страны назвали это решение одним из обязательств на пути к членству в Европейском союзе.
Вучич заявил о планах привлекать украинский бизнес к инфраструктурным проектам в Сербии08.08.26, 15:45 • 3119 просмотров