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Сербия может отменить безвизовый режим с россией для вступления в ЕС

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Сербия планирует присоединиться к Шенгенской зоне до конца 2027 года, что приведёт к введению виз для граждан рф. Правительство сформировало рабочую группу, но президент Вучич ранее отрицал отмену безвизового режима.

Сербия может отменить безвизовый режим с россией для вступления в ЕС

Сербия, одна из последних европейских стран, куда россияне до сих пор могут свободно въезжать, готовится присоединиться к Шенгенской зоне, что автоматически повлечёт введение виз для граждан РФ. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Цель Белграда — быть готовым к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года, сообщил в интервью "Радио Белграда" министр европейской интеграции республики Наманья Старович. По его словам, правительство Сербии уже сформировало специальную рабочую группу во главе с МВД и утвердило план необходимых реформ. При этом присоединение к Шенгенской зоне планируется без полноценного вступления в ЕС, которое, по словам Старовича, маловероятно до конца десятилетия.

В Сербии обсуждают вопрос изменения визового режима с Россией, подтвердил росСМИ глава парламентского комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. Он заявил, что возможное введение виз рассматривается в контексте выполнения требований Европейского союза. В настоящее время граждане России могут въезжать в Сербию без визы и находиться в стране до 30 дней. Сербия ведёт переговоры о вступлении в ЕС с 2014 года.

Дополнение

В апреле 2026 года президент Сербии Александар Вучич заявлял о намерении до конца года выполнить критерии, необходимые для дальнейшего продвижения на пути евроинтеграции, в частности в сфере миграционной и визовой политики. В октябре 2025 года он называл членство в ЕС внешнеполитическим приоритетом страны. При этом Вучич опроверг сообщения о возможной отмене безвизового режима с Россией. В июне президент заявил в эфире телеканала Prva, что такой вопрос в Сербии даже не рассматривался. "Такое решение не будет принято, и даже если кто-то его примет, оно будет немедленно отменено", — заявлял тогда Вучич. Однако Вучич вскоре может оставить должность, и 27 июня он заявил, что в скором времени уйдёт в отставку.

В ноябре визы для россиян также планирует ввести Черногория. Правительство страны приняло решение отменить безвизовый режим для граждан России и Беларуси с 1 ноября 2026 года. До 31 октября россияне могут въезжать в Черногорию без визы и находиться в стране до 30 дней. Власти Черногории объяснили изменение визовой политики необходимостью привести её в соответствие с политикой ЕС. В правительстве страны назвали это решение одним из обязательств на пути к членству в Европейском союзе.

Вучич заявил о планах привлекать украинский бизнес к инфраструктурным проектам в Сербии08.08.26, 15:45 • 3119 просмотров

Ольга Розгон

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