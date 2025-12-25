$42.150.05
Эксклюзив
16069 просмотра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Financial Times

путин отрицал право Украины на существование за 13 лет до Евромайдана: МИД отреагировал на рассекречивание стенограммы в США

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что путин отрицал право Украины на существование еще в 2001 году. Это произошло за 13 лет до Революции Достоинства и за 21 год до полномасштабного вторжения.

путин отрицал право Украины на существование за 13 лет до Евромайдана: МИД отреагировал на рассекречивание стенограммы в США

российская федерация во главе с владимиром путиным отрицала право Украины на существование за 13 лет до Евромайдана. Об этом сообщил в соцсети "Х" представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает УНН.

Подробности

Тихий отреагировал на рассекреченную стенограмму разговоров между владимиром путиным и тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим, в которых российский лидер еще в начале 2000-х годов открыто выступал против вступления Украины в НАТО и предупреждал о неизбежном конфликте.

путин отрицал право Украины на существование в 2001 году. За 21 год до полномасштабного вторжения и за 13 лет до Революции Достоинства, которую он часто обвиняет как "коренную причину" войны. Первопричиной всегда была и остается имперская опухоль в его и других российских головах

 - заявил Тихий.

Дополнительно

Это не первое подобное заявление российского диктатора. В апреле 2008 года, во время заседания совета россия-НАТО он заявил, что "Украина - это не государство". Об этом сообщали СМИ Украины, россии и ряда других государств мира.

Ты же понимаешь, Джордж, что Украина - это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий - это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!

- заявил тогда путин Джорджу Бушу.

Глава кремля уже тогда намекал на то, что Украина "прекратит свое существование", если возьмет курс на вступление в НАТО.

Кроме того, еще в 2005 году  во время выступления перед федеральным собранием рф путин заявил, что распад Советского Союза стал для россии "крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века".

Для российского народа это стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших граждан и соотечественников оказались за пределами российской федерации

- заявил тогда путин.

Также он неоднократно делал заявления о том, что "Советский Союз является исторической россией, которая просто имела другое название". Он говорил об этом в 2011 и 2022 годах.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российский диктатор подтвердил намерение захватить территории, которые считает "историческими землями россии". Речь идет, в первую очередь, о юге и востоке Украины.

Начальник ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что россию владимира путина невозможно вернуть в цивилизованный мир, так же, как невозможно было создать демократию в россии времен ее первого президента, бориса ельцина. По его словам, демократия в россии возможна лишь при условии распада рф как государства.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Джордж Буш-младший
НАТО
Украина