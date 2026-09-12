15-річний хлопець 2 дні виживав у Беринговому морі, тримаючись за перекинутий човен

На Алясці врятували 15-річного Дерека Паркера Агнаангу, який близько 2 днів провів у холодному Беринговому морі, тримаючись за перекинутий човен. Його старший брат і двоюрідний брат не вижили, повідомляє AP, пише УНН.

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Хлопець разом із 35-річним братом та двоюрідним братом вирушив на риболовлю з села Савунга на острові Святого Лаврентія. Їхній човен перекинувся, після чого підліток і його двоюрідний брат деякий час трималися за судно.

За словами врятованого, його двоюрідний брат не зміг протриматися до прибуття допомоги. Тіло старшого брата хлопця також згодом знайшли.

Близько 2 діб у воді температурою 10 градусів

Підлітка виявив рибальський човен неподалік острова Святого Лаврентія. За словами капітана судна Адама Вайта, температура води становила близько 10 градусів, а хлопець тримався за перекинутий човен навіть уночі.

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Берегова охорона США розпочала пошукову операцію після того, як родичі повідомили про зникнення 3 рибалок. До пошуків залучили літаки та гелікоптери.

Острів Святого Лаврентія розташований у Беринговому морі поблизу узбережжя Аляски. У селі Савунга проживає близько 800 людей, а рибальство залишається важливою частиною життя місцевої громади.

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