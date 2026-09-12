15-летний мальчик 2 дня выживал в Беринговом море, держась за перевернувшуюся лодку

На Аляске спасли 15-летнего Дерека Паркера Агнаангу, который около 2 дней провёл в холодном Беринговом море, держась за перевёрнутую лодку. Его старший брат и двоюродный брат не выжили, сообщает AP, пишет УНН.

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Мальчик вместе с 35-летним братом и двоюродным братом отправился на рыбалку из села Савунга на острове Святого Лаврентия. Их лодка перевернулась, после чего подросток и его двоюродный брат некоторое время держались за судно.

По словам спасённого, его двоюродный брат не смог продержаться до прибытия помощи. Тело старшего брата мальчика также позднее нашли.

Около 2 суток в воде температурой 10 градусов

Подростка обнаружила рыбацкая лодка неподалёку от острова Святого Лаврентия. По словам капитана судна Адама Уайта, температура воды составляла около 10 градусов, а мальчик держался за перевёрнутую лодку даже ночью.

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Береговая охрана США начала поисковую операцию после того, как родственники сообщили о пропаже 3 рыбаков. К поискам привлекли самолёты и вертолёты.

Остров Святого Лаврентия расположен в Беринговом море недалеко от побережья Аляски. В селе Савунга проживает около 800 человек, а рыболовство остаётся важной частью жизни местного сообщества.

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