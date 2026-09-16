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На фронті відбулось понад 200 боїв, на Покровському напрямку українські військові ліквідували 57 окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Від початку доби відбулося 208 боєзіткнень, найактивніше ворог діяв на Покровському та Костянтинівському напрямках. Під Покровськом знищено 57 окупантів.

На фронті відбулось понад 200 боїв, на Покровському напрямку українські військові ліквідували 57 окупантів - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 208 бойових зіткнень. Найактивніше ворог діє на двох напрямках. Як повідомили у Генштабі, українські військові на Покровському напрямку ліквідували 57 окупантів, ще 12 - отримали поранення, передає УНН.

Противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4704 дрони-камікадзе та здійснив 1250 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ 

- повідомили у Генштабі.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано дві штурмові дії противника. Противник завдав 6 авіаударів із застосуванням 15 КАБ, здійснив 120 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 12 з яких – із застосуванням РСЗВ.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Тернова, Рубіжне, Мала Вовча, Радьківка та біля Лимана, Вільчі, Стариці; ще три боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили один штурм противника в районі Ківшарівки.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили шість спроб загарбників просунутися в бік Шийківки, Лиману та в районах Новоєгорівки, Новоселівки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби загарбників йти вперед поблизу Кривої Луки.

Два ворожі штурми зафіксовано на Краматорському напрямку, в районах Юрківки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі атаки у районах Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Розкішного, Торецького, а також у напрямках Миколайпілля, Павлівки, Новогригорівки, Кучерового Яру.

Усього 27 атак зупинено на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Торецьке, Ганнівка, Новий Донбас, Дорожнє, Добропілля, Покровськ, Сергіївка, Удачне та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 57 окупантів та 12 поранено; знищено сім одиниць автомобільної техніки, чотири - спеціальної техніки, пункт управління безпілотними літальними апаратами, склад боєприпасів та 39 укриттів ворога. Пошкоджено сім одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи, пункт управління безпілотними літальними апаратами та 99 укриттів противника. Знищено або подавлено 171 безпілотний літальний апарат різних типів.

Дві атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку, в  бік Березового.

Три атаки окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку, у бік Воздвижівки, Новоселівки та в районі населеного пункту Добропілля.

Минулося без штурмових дій противника на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Скільки військових і техніки втратила росія за добу – дані Генштабу16.09.26, 07:08 • 18892 перегляди

Антоніна Туманова

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