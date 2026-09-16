На фронте произошло более 200 боёв, на Покровском направлении украинские военные ликвидировали 57 оккупантов — Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 208 боевых столкновений. Наиболее активно противник действует на двух направлениях. Как сообщили в Генштабе, украинские военные на Покровском направлении ликвидировали 57 оккупантов, еще 12 получили ранения, передает УНН.

Противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 233 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 4704 дрона-камикадзе и осуществил 1250 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - сообщили в Генштабе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксированы два штурмовых действия противника. Противник нанес 6 авиаударов с применением 15 КАБ, осуществил 120 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 12 из которых – с применением РСЗО.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Терновая, Рубежное, Малая Волчья, Радьковка и возле Лимана, Вильчи, Старицы; еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении Силы обороны отбили один штурм противника в районе Ковшаровки.

На Лиманском направлении наши защитники успешно отбили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону Шийковки, Лимана и в районах Новоегоровки, Новоселовки.

На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки.

Два вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении, в районах Юрковки и Федоровки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 22 вражеские атаки в районах Константиновки, Ильиновки, Долгой Балки, Роскошного, Торецкого, а также в направлениях Николаевки, Павловки, Новогригоровки, Кучерова Яра.

Всего 27 атак остановлено на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Новое Шахово, Торецкое, Ганновка, Новый Донбасс, Дорожное, Доброполье, Покровск, Сергеевка, Удачное и Молодецкое.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 57 оккупантов и 12 ранены; уничтожены семь единиц автомобильной техники, четыре - специальной техники, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, склад боеприпасов и 39 укрытий врага. Повреждены семь единиц автомобильной техники, две артиллерийские системы, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 99 укрытий противника. Уничтожен или подавлен 171 беспилотный летательный аппарат различных типов.

Две атаки оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении, в сторону Березового.

Три атаки оккупантов зафиксированы на Гуляйпольском направлении, в сторону Воздвижевки, Новоселовки и в районе населенного пункта Доброполье.

Обошлось без штурмовых действий противника на Ореховском и Приднепровском направлениях.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные Генштаба