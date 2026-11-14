Біля берегів Румунії дрон пошкодив цивільне судно, що прямувало до України

У ніч на суботу, 14 листопада, дрон влучив у цивільне судно, яке прямувало до України, але перебувало у територіальних водах Румунії. Про це повідомляє румунський телеканал Digi24, передає УНН.

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Повідомляється, що влучання сталося орієнтовно за 12 кілометрів від румунського узбережжя. Постраждав корабель під прапором Палау: йдеться про комерційне судно Larissa 1, яке тримало курс до України.

Водночас внаслідок удару пожежі на борту судна не виникло, загиблих не було. Однак вибухом пошкоджено та зруйновано вантажний кран на палубі.

Міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опреа заявив, що всі профільні служби з’ясовують всі обставини атаки.

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