У берегов Румынии дрон повредил гражданское судно, следовавшее в Украину

В ночь на субботу, 14 ноября, дрон попал в гражданское судно, следовавшее в Украину, но находившееся в территориальных водах Румынии. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24, передает УНН.

Детали

Сообщается, что попадание произошло примерно в 12 километрах от румынского побережья. Пострадало судно под флагом Палау: речь идет о коммерческом судне Larissa 1, следовавшем в Украину.

В то же время в результате удара на борту судна не возникло пожара, погибших не было. Однако взрывом был поврежден и разрушен грузовой кран на палубе.

Министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря заявил, что все профильные службы выясняют все обстоятельства атаки.

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