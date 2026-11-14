У берегов Румынии дрон повредил гражданское судно, следовавшее в Украину
Киев • УНН
Дрон попал в судно Larissa 1 под флагом Палау у побережья Румынии. Погибших и пожара нет, повреждён грузовой кран.
В ночь на субботу, 14 ноября, дрон попал в гражданское судно, следовавшее в Украину, но находившееся в территориальных водах Румынии. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24, передает УНН.
Детали
Сообщается, что попадание произошло примерно в 12 километрах от румынского побережья. Пострадало судно под флагом Палау: речь идет о коммерческом судне Larissa 1, следовавшем в Украину.
В то же время в результате удара на борту судна не возникло пожара, погибших не было. Однако взрывом был поврежден и разрушен грузовой кран на палубе.
Министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря заявил, что все профильные службы выясняют все обстоятельства атаки.
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