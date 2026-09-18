Число пострадавших в результате атаки рф на Одессу выросло до 10 человек
Киев • УНН
В результате российской атаки на административное здание в центре Одессы пострадали 10 человек, в том числе двое спасателей. Более 70 пожарных ликвидировали последствия.
Количество пострадавших в Одессе в результате российской атаки 18 сентября увеличилось до 10 человек, среди них 2 спасателя. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Оккупанты попали в 11-этажное административное здание, однако в момент атаки люди находились в укрытии, что спасло им жизнь.
Через некоторое время россия повторно нанесла удар, когда на месте работали спасатели и другие оперативные службы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. На месте работали психологи ГСЧС. Более 70 пожарных ликвидировали последствия этой атаки
Напомним
российская армия нанесла удар по центру Одессы 18 сентября. Административное здание повреждено, пожар охватил несколько этажей. Сначала сообщалось о 5 пострадавших.