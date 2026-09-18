Число пострадавших в результате атаки рф на Одессу выросло до 10 человек

Количество пострадавших в Одессе в результате российской атаки 18 сентября увеличилось до 10 человек, среди них 2 спасателя. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Оккупанты попали в 11-этажное административное здание, однако в момент атаки люди находились в укрытии, что спасло им жизнь.

Через некоторое время россия повторно нанесла удар, когда на месте работали спасатели и другие оперативные службы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. На месте работали психологи ГСЧС. Более 70 пожарных ликвидировали последствия этой атаки