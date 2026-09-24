США та Китай повинні "дотримуватися лінії відсутності конфлікту" - Сі
Київ • УНН
Лідер КНР заявив, що США і Китай мають уникати протистояння та вигравати від співпраці. Він закликав армії підтримувати відкритий діалог.
Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що США та Китай повинні "дотримуватися принципу відсутності конфліктів" і "жити в злагоді на цій планеті, яку ми обидва називаємо своїм домом", передає УНН із посиланням на Sky News.
Голова КНР зазначив, що обидві країни "виграють від співпраці й програють у разі конфлікту".
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"Китай і США повинні дотримуватися принципу відсутності конфліктів і уникати протистояння", — сказав він.
Сі наголосив, що відносини між країнами не повинні перетворюватися на "боротьбу, де є переможець і переможений".
Він також додав, що збройні сили обох країн мають підтримувати відкритий діалог.
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