США и Китай должны "придерживаться линии отсутствия конфликта" — Си
Киев • УНН
Лидер КНР заявил, что США и Китай должны избегать противостояния и выигрывать от сотрудничества. Он призвал армии поддерживать открытый диалог.
Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что США и Китай должны «соблюдать принцип отсутствия конфликтов» и «жить в согласии на этой планете, которую мы оба называем своим домом», передает УНН со ссылкой на Sky News.
Председатель КНР отметил, что обе страны «выигрывают от сотрудничества и проигрывают в случае конфликта».
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«Китай и США должны соблюдать принцип отсутствия конфликтов и избегать противостояния», — сказал он.
Си подчеркнул, что отношения между странами не должны превращаться в «борьбу, где есть победитель и побежденный».
Он также добавил, что вооруженные силы обеих стран должны поддерживать открытый диалог.
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