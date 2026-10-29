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Белый дом преклоняет колени перед путиным и предаёт украинцев — Обама раскритиковал администрацию Трампа

Киев • УНН

 • 3714 просмотра

Барак Обама раскритиковал политику Трампа в отношении России, Украины и союзников США. Он заявил, что Белый дом уступает путину.

Белый дом преклоняет колени перед путиным и предаёт украинцев — Обама раскритиковал администрацию Трампа

Бывший президент США Барак Обама во время выступления на митинге резко раскритиковал политику Белого дома в отношении России и Украины. Он заявил, что нынешняя американская администрация уступает Владимиру Путину, одновременно отворачиваясь от традиционных союзников США, пишет УНН.

Детали

По словам Обамы, Белый дом фактически подчиняется российскому диктатору, тогда как украинцы продолжают борьбу за собственную свободу и демократические ценности.

Белый дом подчиняется Путину из России и предаёт украинцев, которые борются за свою свободу и демократию

– заявил бывший американский президент.

Во время выступления Обама также обратил внимание на ухудшение отношений США с государствами, которые на протяжении десятилетий оставались их ближайшими партнёрами.

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В частности, он упомянул Канаду, подчеркнув, что нынешняя политика Вашингтона отталкивает ключевых американских союзников.

В то же время, по словам экс-президента, вместо укрепления международных партнёрств Белый дом "становится на колени перед Путиным".

Таким образом Обама раскритиковал внешнеполитический курс администрации Дональда Трампа, противопоставив её отношение к России поддержке Украины и традиционных союзников Соединённых Штатов.

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Степан Гафтко

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Барак Обама
Дональд Трамп
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Соединённые Штаты
Украина