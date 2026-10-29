Белый дом преклоняет колени перед путиным и предаёт украинцев — Обама раскритиковал администрацию Трампа

Бывший президент США Барак Обама во время выступления на митинге резко раскритиковал политику Белого дома в отношении России и Украины. Он заявил, что нынешняя американская администрация уступает Владимиру Путину, одновременно отворачиваясь от традиционных союзников США, пишет УНН.

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По словам Обамы, Белый дом фактически подчиняется российскому диктатору, тогда как украинцы продолжают борьбу за собственную свободу и демократические ценности.

Белый дом подчиняется Путину из России и предаёт украинцев, которые борются за свою свободу и демократию – заявил бывший американский президент.

Во время выступления Обама также обратил внимание на ухудшение отношений США с государствами, которые на протяжении десятилетий оставались их ближайшими партнёрами.

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В частности, он упомянул Канаду, подчеркнув, что нынешняя политика Вашингтона отталкивает ключевых американских союзников.

В то же время, по словам экс-президента, вместо укрепления международных партнёрств Белый дом "становится на колени перед Путиным".

Таким образом Обама раскритиковал внешнеполитический курс администрации Дональда Трампа, противопоставив её отношение к России поддержке Украины и традиционных союзников Соединённых Штатов.

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