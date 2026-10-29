Білий дім стає на коліна перед путіним і зраджує українців – Обама розкритикував адміністрацію Трампа

Колишній президент США Барак Обама під час виступу на мітингу різко розкритикував політику Білого дому щодо росії та України. Він заявив, що нинішня американська адміністрація поступається володимиру путіну, водночас відвертаючись від традиційних союзників США, пише УНН.

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За словами Обами, Білий дім фактично підкоряється російському диктатору, тоді як українці продовжують боротьбу за власну свободу та демократичні цінності.

Білий дім підкорюється путіну з росії та зраджує українців, які борються за свою свободу і демократію – заявив колишній американський президент.

Під час виступу Обама також звернув увагу на погіршення відносин США з державами, які протягом десятиліть залишалися їхніми найближчими партнерами.

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Зокрема, він згадав Канаду, наголосивши, що нинішня політика Вашингтона відштовхує ключових американських союзників.

Водночас, за словами експрезидента, замість зміцнення міжнародних партнерств Білий дім "стає на коліна перед путіним".

Таким чином Обама розкритикував зовнішньополітичний курс адміністрації Дональда Трампа, протиставивши її ставлення до росії підтримці України та традиційних союзників Сполучених Штатів.

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