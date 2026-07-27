Национальная разведка США завершила четвертый этап сокращения персонала

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Уильям Палти заявил в воскресенье, что его ведомство завершило четвертый этап сокращения персонала. Об этом сообщает Fox News, пишет УНН.

Детали

"С тех пор как я стал исполняющим обязанности директора Национальной разведки, наша команда разумно и осторожно сокращает численность Офиса директора Национальной разведки (ODNI), сосредоточивая его работу на вопросах национальной безопасности, закона и уставных полномочий", — написал он в соцсети X.

"По состоянию на сегодняшний вечер мы только что завершили четвертый этап продуманных и взвешенных сокращений. Спасибо!" — добавил он.

Ранее, 10 июля, Палти отмечал в посте, что "разведывательное сообщество США работает эффективнее, чем когда-либо, и сегодня мы начали третий этап сокращения дублирующих или некритически важных должностей. Будущее Национальной разведки чрезвычайно перспективно и будет сосредоточено на соблюдении закона и уставных норм".

Президент США Дональд Трамп назначил Палти, который также возглавляет Федеральное агентство жилищного финансирования, исполняющим обязанности директора Национальной разведки.

Предыдущая директор Национальной разведки Тулси Габбард покинула должность в прошлом месяце. В мае она сообщила о намерении уйти в отставку из-за диагноза — рак костей — у своего мужа.

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Еще до назначения Палти издание The Wall Street Journal сообщало, что во время интервью Трамп сказал ему, что считает Офис директора Национальной разведки "ненужным или слишком большим".

"Я хотел бы, чтобы он был меньше. Думаю, там есть много людей, которых не должно там быть", — сказал президент, имея в виду работников, оставшихся со времен администраций Барака Обамы и Джо Байдена.

На вопрос, призывает ли он Палти к увольнениям, Трамп ответил, что хочет, чтобы тот "начал процесс", а будущий постоянный директор Национальной разведки продолжил эти изменения.

Впоследствии Трамп выдвинул кандидатуру прокурора Южного округа Нью-Йорка Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки.

"Я безмерно благодарен президенту за возможность быть исполняющим обязанности директора Национальной разведки. Он действительно лучший, и для меня большая честь работать на него. Хотя прошло всего несколько недель, уже удалось достичь очень многого — как в оперативной деятельности, так и в вопросах прозрачности. Спасибо, господин президент", — написал Палти в воскресенье на своей личной странице в X.

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