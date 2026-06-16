США "в тысячах миль" от войны, оружие Киеву "давал Обама" - Трамп об Украине на саммите G7

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 заявил, что война россии против Украины якобы не имеет непосредственного влияния на Соединенные Штаты, кроме продажи вооружения. Также он в очередной раз раскритиковал политику своего предшественника Барака Обамы в отношении военной помощи Киеву. Об этом сообщают американские СМИ, передает УНН.

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Отвечая на вопрос о войне в Украине, Трамп подчеркнул географическую удаленность США от зоны боевых действий.

Это не имеет на нас никакого влияния, кроме того, что мы продаем оружие. Мы находимся за тысячи миль оттуда - сказал президент США.

Также американский лидер вспомнил о помощи Украине, которую предоставляли предыдущие администрации Белого дома.

Обама дал Украине оружия на 350 миллиардов долларов. Он просто отдал его. Это было безумием - заявил Трамп.

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