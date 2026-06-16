США "в тысячах миль" от войны, оружие Киеву "давал Обама" - Трамп об Украине на саммите G7
Киев • УНН
Трамп заявил об отсутствии влияния войны в Украине на США, кроме продажи оружия. Он раскритиковал Обаму за передачу Киеву помощи на 350 миллиардов.
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 заявил, что война россии против Украины якобы не имеет непосредственного влияния на Соединенные Штаты, кроме продажи вооружения. Также он в очередной раз раскритиковал политику своего предшественника Барака Обамы в отношении военной помощи Киеву. Об этом сообщают американские СМИ, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос о войне в Украине, Трамп подчеркнул географическую удаленность США от зоны боевых действий.
Это не имеет на нас никакого влияния, кроме того, что мы продаем оружие. Мы находимся за тысячи миль оттуда
Также американский лидер вспомнил о помощи Украине, которую предоставляли предыдущие администрации Белого дома.
Обама дал Украине оружия на 350 миллиардов долларов. Он просто отдал его. Это было безумием
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