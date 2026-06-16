пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отреагировал на заявление Президента Украины Владимира Зеленского относительно его предложения провести встречу с российским руководством на саммите G7. Также он высказался по поводу прилета представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в москву, сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

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Как отметил песков, "никаких предложений от Зеленского россия не получила, так как между москвой и Киевом нет контактов". В то же время кремль настаивает на своих условиях встречи с Президентом Украины.

Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно - собственно, киевскому режиму прекрасно известно, о чем идет речь, - то он всегда может приехать в москву, где его примут - заявил песков.

Вместе с тем, пресс-секретарь российского диктатора добавил: точных дат визита американских переговорщиков на данный момент нет.

американцы по-прежнему готовятся к подписанию того меморандума, который был согласован. Мы знаем, что в конце этой недели подписание запланировано в Швейцарии. Ну, после этого, видимо, речь пойдет уже о том, что они смогут полететь в москву. Как только даты будут согласованы, мы сообщим - говорится в заявлении.

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