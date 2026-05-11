Нетаньяху заявил о намерении постепенно отказаться от военной помощи США

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

Премьер Израиля стремится заменить финансовую поддержку США на равноправное партнерство в течение десятилетия. В настоящее время страна ежегодно получает 3,8 млрд долларов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что хочет постепенно прекратить финансовую поддержку израильской армии со стороны США в течение следующего десятилетия. Об этом он сказал в интервью программе "60 Minutes" на CBS, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Я хочу свести американскую поддержку Израиля к нулю. Мы достигли зрелости

– заявил Нетаньяху.

По словам премьера, Израиль должен перейти от модели помощи к формату равноправного партнерства с США.

Израиль хочет расширить совместные оборонные проекты с США

Нетаньяху подчеркнул, что поддерживает углубление военного сотрудничества между двумя странами, в частности в сферах вооружения, разведки и противоракетной обороны.

Я хочу предложить совместные проекты для разведки, для вооружения, для противоракетной обороны

– сказал он.

В настоящее время США ежегодно предоставляют Израилю около 3,8 млрд долларов военной помощи в рамках 10-летнего соглашения, заключенного еще при администрации Барака Обамы. Оно действует до 2028 года.

По данным Службы исследований Конгресса США, Израиль остается крупнейшим совокупным получателем американской помощи со времен Второй мировой войны. Общий объем поддержки превысил 174 млрд долларов.

