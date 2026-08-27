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Трамп снова заявил, что без него Израиля могло бы не существовать

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Трамп заявил, что ядерная сделка с Ираном могла привести к уничтожению Израиля. Он связал его сохранение со своим президентством.

Трамп снова заявил, что без него Израиля могло бы не существовать

Президент США Дональд Трамп 26 августа заявил, что без его президентства Израиль мог бы не существовать из-за угрозы ядерного оружия Ирана. Об этом он сказал в подкасте консервативного комментатора Гленна Бека, сообщает CBS News, пишет УНН.

Подробности

Трамп раскритиковал ядерную сделку с Ираном, заключённую при президенте Бараке Обаме, из которой США вышли во время его первого президентского срока. Он назвал эту сделку "одной из самых опасных сделок за всю историю" и заявил, что она создавала для Ирана путь к получению ядерного оружия.

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По словам Трампа, если бы сделка оставалась в силе, Иран мог бы получить ядерное оружие и применить его против Израиля.

У Ирана было бы ядерное оружие. Они бы его использовали

- сказал Трамп.

Он также заявил, что при таком сценарии Израиль оказался бы под угрозой уничтожения.

Израиль был бы полностью нокаутирован. Если бы Дональд Трамп не был президентом, Израиля сейчас бы не существовало… и это гарантированно

- заявил президент США.

В июне Трамп уже делал подобные заявления во время саммита G7 во Франции. Тогда он также связывал сохранение Израиля с решениями, принятыми во время его президентства.

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Степан Гафтко

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