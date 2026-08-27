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Трамп знову заявив, що без нього Ізраїлю могло б не існувати

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Трамп заявив, що ядерна угода з Іраном могла призвести до знищення Ізраїлю. Він пов’язав його збереження зі своїм президентством.

Трамп знову заявив, що без нього Ізраїлю могло б не існувати

Президент США Дональд Трамп 26 серпня заявив, що без його президентства Ізраїль міг би не існувати через загрозу ядерної зброї Ірану. Про це він сказав у подкасті консервативного коментатора Гленна Бека, повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

Трамп розкритикував ядерну угоду з Іраном, укладену за президента Барака Обами, з якої США вийшли за його першої каденції. Він назвав цю угоду "однією з найнебезпечніших угод за всю історію" та заявив, що вона створювала шлях Ірану до отримання ядерної зброї.

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За словами Трампа, якби угода залишалася чинною, Іран міг би отримати ядерну зброю та застосувати її проти Ізраїлю.

Іран мав би ядерну зброю. Вони б її використали

- сказав Трамп.

Він також заявив, що за такого сценарію Ізраїль опинився б під загрозою знищення.

Ізраїль був би повністю нокаутований. Якби Дональд Трамп не був президентом, Ізраїлю зараз би не було… і це гарантовано

- заявив президент США.

У червні Трамп уже робив подібні заяви під час саміту G7 у Франції. Тоді він також пов'язував збереження Ізраїлю з рішеннями, ухваленими під час його президентства.

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Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Ізраїль
Барак Обама
Дональд Трамп
Франція
Сполучені Штати Америки
Іран