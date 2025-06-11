Удар по Харкову: кількість жертв і поранених зросла, серед постраждалих - діти
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки ворожими БпЛА по Харкову загинуло двоє людей, 28 отримали поранення, серед них троє дітей. Зафіксовано 17 ударів по двох районах міста, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.
Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Харків у ніч на середу, 11 червня, зросла до двох. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.
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Також, за його словами, кількість поранених у Харкові зросла до 28-ми, серед них - троє дітей.
За інформацією нашого Ситуаційного центру, по двох районах міста цієї ночі було завдано 17 ударів ворожими БПЛА.
Раніше він повідомляв, що в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам, "у пʼятиповерховому будинку горять більше 15 квартир".
Нагадаємо
7 червня ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова. Одне з влучань прийшлося по Дитячій залізниці. Внаслідок атаки загинуло 6 людей.
Напередодні мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами досі перебувають 5 людей. За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають вдень і вночі.
У Харкові попрощалися з керівницею дитячої залізниці, що загинула від атаки рф10.06.25, 22:24 • 3772 перегляди