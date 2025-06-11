Удар по Харкову: кількість жертв і поранених зросла, серед постраждалих - діти

Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Харків у ніч на середу, 11 червня, зросла до двох. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

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Також, за його словами, кількість поранених у Харкові зросла до 28-ми, серед них - троє дітей.

За інформацією нашого Ситуаційного центру, по двох районах міста цієї ночі було завдано 17 ударів ворожими БПЛА. - написав Терехов.

Раніше він повідомляв, що в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам, "у пʼятиповерховому будинку горять більше 15 квартир".

Нагадаємо

7 червня ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова. Одне з влучань прийшлося по Дитячій залізниці. Внаслідок атаки загинуло 6 людей.

Напередодні мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами досі перебувають 5 людей. За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають вдень і вночі.

У Харкові попрощалися з керівницею дитячої залізниці, що загинула від атаки рф