Удар по Харькову: количество жертв и раненых возросло, среди пострадавших - дети

Количество погибших в результате вражеской атаки на Харьков в ночь на среду, 11 июня, возросло до двух. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

Также, по его словам, количество раненых в Харькове возросло до 28-ми, среди них - трое детей.

По информации нашего Ситуационного центра, по двум районам города этой ночью было нанесено 17 ударов вражескими БПЛА. - написал Терехов.

Ранее он сообщал, что в одном из районов Харькова зафиксированы удары по многоквартирным и частным домам, "в пятиэтажном доме горят более 15 квартир".

Напомним

7 июня враг нанес удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова. Одно из попаданий пришлось по Детской железной дороге. В результате атаки погибло 6 человек.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами до сих пор находятся 5 человек. По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются днем и ночью.

В Харькове простились с руководительницей детской железной дороги, погибшей от атаки рф