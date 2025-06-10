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В Харькове простились с руководительницей детской железной дороги, погибшей от атаки рф

Киев • УНН

 • 1800 просмотра

В Харькове простились с Анной, руководительницей детской железной дороги, погибшей в результате российской атаки. Раненые сотрудники стабилизированы, трое готовятся к выписке.

В Харькове простились с руководительницей детской железной дороги, погибшей от атаки рф

В Харькове простились с руководительницей детской железной дороги, погибшей в результате атаки рф.  Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает УНН.  

... сегодня в Харькове простились с Анной. Поговорили с учениками Малой Южной. По-взрослому. Им сейчас нелегко: для многих она была как вторая мама, а Владимир Федорович Ковтун, который также погиб от вражеского КАБа - как добрый железнодорожный дедушка

 - сообщил Перцовский.

Он добавил, что харьковскую детскую железную дорогу продолжат держать закрытой из соображений безопасности.

Добавим

Кроме того, председатель правления "Укрзализныци" рассказал о состоянии раненых сотрудников детской железной дороги во время удара рф.

... наши раненые стабилизированы (низкий поклон врачам и коллегам-железнодорожникам, которые дежурили 24/7, сдавали кровь, поддерживали). Посетили и подбодрили всех: трое уже в шаге от выписки, а для трех коллег впереди - достаточно длительный процесс дальнейшего лечения и восстановления. Вместе с врачами и семьями выбираем лучшие медицинские опции - каждый получит лучшее необходимое лечение 

- резюмировал Перцовский.

Удар по детской железной дороге в Харькове: погибла молодая руководительница, еще четверо сотрудников ранены07.06.25, 21:07 • 20814 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
Украинские железные дороги
Харьков
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