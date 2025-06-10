У Харкові попрощалися з керівницею дитячої залізниці, що загинула від атаки рф

У Харкові попрощались із керівницею дитячої залізниці, яка загинула у результаті атаки рф. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає УНН.

... сьогодні в Харкові попрощалися з Ганною. Поговорили з учнями Малої Південної. По-дорослому. Їм зараз нелегко: для багатьох вона була як друга мама, а Володимир Федорович Ковтун, який також загинув від ворожого КАБа - як добрий залізничний дідусь - повідомив Перцовський.

Він додав, що харківську дитячу залізницю продовжать тримати зачиненою із безпекових міркувань.

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Крім того, голова правління "Укрзалізниці" розповів про стан поранених співробітників дитячої залізниці під час удару рф.

... наші поранені стабілізовані (низький уклін лікарям та колегам-залізничникам, які чатували 24/7, здавали кров, підтримували). Відвідали та підбадьорили всіх: троє вже в кроці від виписки, а для трьох колег попереду - досить тривалий процес подальшого лікування та відновлення. Разом із лікарями та родинами обираємо найкращі медичні опції - кожен отримає найкраще необхідне лікування - резюмував Перцовський.

Удар по дитячій залізниці в Харкові: загинула молода керівниця, ще четверо співробітників поранені