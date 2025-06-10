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У Харкові попрощалися з керівницею дитячої залізниці, що загинула від атаки рф

Київ • УНН

 • 2876 перегляди

У Харкові попрощалися з Ганною, керівницею дитячої залізниці, яка загинула внаслідок російської атаки. Поранені співробітники стабілізовані, троє готуються до виписки.

У Харкові попрощалися з керівницею дитячої залізниці, що загинула від атаки рф

У Харкові попрощались із керівницею дитячої залізниці, яка загинула у результаті атаки рф.  Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає УНН.  

... сьогодні в Харкові попрощалися з Ганною. Поговорили з учнями Малої Південної. По-дорослому. Їм зараз нелегко: для багатьох вона була як друга мама, а Володимир Федорович Ковтун, який також загинув від ворожого КАБа - як добрий залізничний дідусь

 - повідомив Перцовський.

Він додав, що харківську дитячу залізницю продовжать тримати зачиненою із безпекових міркувань.

Додамо

Крім того, голова правління "Укрзалізниці" розповів про стан поранених співробітників дитячої залізниці під час удару рф.

... наші поранені стабілізовані (низький уклін лікарям та колегам-залізничникам, які чатували 24/7, здавали кров, підтримували). Відвідали та підбадьорили всіх: троє вже в кроці від виписки, а для трьох колег попереду - досить тривалий процес подальшого лікування та відновлення. Разом із лікарями та родинами обираємо найкращі медичні опції - кожен отримає найкраще необхідне лікування 

- резюмував Перцовський.

Удар по дитячій залізниці в Харкові: загинула молода керівниця, ще четверо співробітників поранені07.06.25, 21:07 • 20827 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна
Укрзалізниця
Харків
Tesla
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