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У Харкові під завалами шукають 5 людей після удару 7 червня

Київ • УНН

 • 124 перегляди

У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару 7 червня, під завалами залишаються 5 людей. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що роботи тривають цілодобово.

У Харкові під завалами шукають 5 людей після удару 7 червня

У Харкові під завалами досі перебувають 5 людей після російського удару 7 червня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають вдень і вночі.

Ми не зупиняємось ні на хвилину, і вночі працюють працівники ДСНС, наша комунальна служба, для того, щоб якнайшвидше все це зробити, бо ми чудово розуміємо, що і як відбувається, і який настрій у тих людей, які працювали поряд з цими людьми, і у родичів цих людей, тому ми працюємо практично цілу добу

- розповів Терехов.

Він також зазначив, що нинішня доба у місті пройшла відносно спокійно.

"Але спокій в Харкові дуже таке поняття умовне, бо завжди є загроза і балістики, завжди є загроза щодо "шахедів" і інших типів зброї, якими обстрілюють Харків", - резюмував міський голова.

Нагадаємо

7 червня ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова. Одне з влучань прийшлося по Дитячій залізниці. Внаслідок атаки загинуло 6 людей.

У Харкові попрощалися з керівницею дитячої залізниці, що загинула від атаки рф10.06.25, 22:24 • 2848 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Ігор Терехов
Харків
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