В Харькове под завалами ищут 5 человек после удара 7 июня

В Харькове под завалами до сих пор находятся 5 человек после российского удара 7 июня. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует УНН.

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По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются днем и ночью.

Мы не останавливаемся ни на минуту, и ночью работают сотрудники ГСЧС, наша коммунальная служба, для того, чтобы как можно быстрее все это сделать, потому что мы прекрасно понимаем, что и как происходит, и какое настроение у тех людей, которые работали рядом с этими людьми, и у родственников этих людей, поэтому мы работаем практически круглые сутки - рассказал Терехов.

Он также отметил, что нынешние сутки в городе прошли относительно спокойно.

"Но спокойствие в Харькове очень такое понятие условное, потому что всегда есть угроза и баллистики, всегда есть угроза по "шахедам" и другим типам оружия, которыми обстреливают Харьков", - резюмировал городской голова.

Напомним

7 июня враг нанес удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова. Одно из попаданий пришлось по Детской железной дороге. В результате атаки погибло 6 человек.

В Харькове простились с руководительницей детской железной дороги, погибшей от атаки рф