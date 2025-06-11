В Ірпені адміністраторку ресторану покарано за російську музику

Поліція Київщини притягнула до відповідальності адміністраторку одного з ресторанів Ірпеня. У закладі лунала російська музика, повідомляє УНН.

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У поліції зазначили, що інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. У телеграм-каналах з’явилося відео, на якому в одному з ресторанів Ірпеня гучно лунає музика російської виконавиці.

Правоохоронці оперативно встановили, що музичний супровід увімкнула адміністратор закладу. Дільничні офіцери провели з жінкою профілактичну бесіду та склали на неї адміністративний протокол за дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення) - йдеться у повідомленні.

У поліції Київщини наголосили на необхідності дотримання норм поведінки у публічних місцях.

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