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В Ирпене администратора ресторана наказали за российскую музыку

Киев • УНН

 • 374 просмотра

В Ирпене Киевской области администратора ресторана привлекли к ответственности за трансляцию российской музыки. Полиция составила на нее админпротокол за мелкое хулиганство.

В Ирпене администратора ресторана наказали за российскую музыку

Полиция Киевской области привлекла к ответственности администратора одного из ресторанов Ирпеня. В заведении звучала русская музыка, сообщает УНН.

Детали

В полиции отметили, что информацию о происшествии правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей. В телеграм-каналах появилось видео, на котором в одном из ресторанов Ирпеня громко звучит музыка российской исполнительницы.

Правоохранители оперативно установили, что музыкальное сопровождение включила администратор заведения. Участковые офицеры провели с женщиной профилактическую беседу и составили на нее административный протокол за мелкое хулиганство (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях)

- говорится в сообщении.

В полиции Киевской области отметили необходимость соблюдения норм поведения в публичных местах.

Напомним

На днях в селе Гореничи Киевской области две женщины в состоянии алкогольного опьянения громко слушали русскую музыку. На нарушительниц были составлены админпротоколы за мелкое хулиганство.

Ранее во львовском лицее вспыхнул скандал: ученики танцевали под песни российского исполнителя Моргенштерна. Полиция составила протоколы на родителей за неисполнение обязанностей.

В Киеве подросток нахамил пожилой женщине за замечание за российскую музыку: на мать юноши составили протокол26.04.25, 14:45 • 31028 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧПКиевская область
Киевская область
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