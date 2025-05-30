Учні львівського ліцею танцювали під моргенштерна, втрутилася поліція: що відомо

У місцевих телеграм-каналах Львова почали поширювати відео, де учні ліцею танцюють та співають під пісні російського виконавця моргенштерна. Запис "міні-концерту", імовірно, у вбиральні навчального закладу викликав обурення у користувачів соцмереж, правоохоронці розбиралися з батьками, передає кореспондентка УНН.

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Зокрема, колишній учень ліцею, наразі військовослужбовець батальйону Нахтіґаль Ігор Шолтис відреагував на інцидент та згадав захисників України, які навчалися разом з ним у цьому закладі і загинули на війні, яку розв'язала рф.

"Музика з москви вільно живе в моїй рідній 93 школі у Львові. У цій школі я сидів за одною партою з Тарасом Сивеньким, а в сусідньому класі так само списував контрольні Андрій Рибак. На рік старше вчився Роман Потішка, а Юра Руф закінчив 93-тю десяток років до нас. "Сивий", "Рибак", "Паштет" і "Руф" уже загинули, захищаючи стіни цієї школи", - написав Шолтис.

"Вони так і не дізнались, що росія значно ближче, ніж ми усі думаємо. "Уклінна дяка" поціновувачам такого контенту. Ваші прослуховування придбали зброю, якою вбили усіх моїх друзів", - наголосив Ігор Шолтис.

Під поширеним постом назбиралося майже 500 коментарів, де обурені підписники засуджують поведінку дітей та звинувачують батьків, які не пояснили неповнолітнім, що підтримувати культуру країни-агресора під час війни – це не правильно.

Одна з користувачок Дарія назвала таку поведінку цілковитою інтелектуальною деградацією. "Ці "дітки", які підспівують русняви виконавцям, не просто безпам’ятні – вони небезпечні в своїй тупості. Їхнє "а шо такого" - це моральне дезертирство. Це цинізм, загорнутий у тупу мелодію і TikTok-ефекти. Це зневага до наших загиблих, до наших бійців, до країни (тут не про владу і керівництво), яка тримається на крові й мужності. Це повна інтелектуальна деградація…", - зазначила вона.

Користувач Орест припустив, що за співи на камеру неповнолітнім могли заплатити.

"Тому і рашка залучає дітей до цього, обіцяючи їм великі гроші за щось, що вони можуть спровокувати. Чесно кажучи, наші діти продаються за рублі", - написав Орест.

А користувачка Наталія розказала про 4-річну онучку, яка знає, що російські мультики дивитися не можна.

"Моя 4-річна внучка зайшла з мамою в бібліотеку, на екрані був мультик про Машу, і вона пояснила тьоті, що такий мультик дивитися не можна, бо він російський, таким чином вони заробляють гроші на ракети, які потім летять на нас…Тож цим дітям хтось має так пояснити", - розповіла Наталія.

За інформацією місцевих ЗМІ, інцидентом зайнялася поліція.

Що кажуть правоохоронці

У коментарі УНН речниця патрульної поліції у Львівській області Катерина Ем підтвердила, що інспектори служби освітньої безпеки дійсно відреагували на подію.

"Діти публічно та свідомо викрикували нецензурну лексику і виконували уривки з пісень російського виконавця, які містять ненормативну лексику, аморальний зміст та пропагують неприйнятну для суспільства поведінку. Усіх батьків учасників цієї події викликали до навчального закладу, де на них інспектори склали протоколи за невиконання обов’язків щодо виховання своїх дітей", - зазначила Катерина Ем.

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