Ученики львовского лицея танцевали под моргенштерна, вмешалась полиция: что известно

В местных телеграм-каналах Львова начали распространять видео, где ученики лицея танцуют и поют под песни российского исполнителя моргенштерна. Запись "мини-концерта", вероятно, в туалете учебного заведения вызвала возмущение у пользователей соцсетей, правоохранители разбирались с родителями, передает корреспондентка УНН.

Детали

В частности, бывший ученик лицея, ныне военнослужащий батальона Нахтигаль Игорь Шолтыс отреагировал на инцидент и вспомнил защитников Украины, которые учились вместе с ним в этом заведении и погибли на войне, которую развязала рф.

"Музыка из москвы свободно живет в моей родной 93 школе во Львове. В этой школе я сидел за одной партой с Тарасом Сивеньким, а в соседнем классе так же списывал контрольные Андрей Рыбак. На год старше учился Роман Потишка, а Юра Руф окончил 93-ю десяток лет до нас. "Сивый", "Рыбак", "Паштет" и "Руф" уже погибли, защищая стены этой школы", - написал Шолтыс.

"Они так и не узнали, что россия значительно ближе, чем мы все думаем. "Уклинная благодарность" ценителям такого контента. Ваши прослушивания приобрели оружие, которым убили всех моих друзей", - подчеркнул Игорь Шолтыс.

Под распространенным постом собралось почти 500 комментариев, где возмущенные подписчики осуждают поведение детей и обвиняют родителей, которые не объяснили несовершеннолетним, что поддерживать культуру страны-агрессора во время войны – это не правильно.

Одна из пользовательниц Дария назвала такое поведение полнейшей интеллектуальной деградацией. "Эти "детки", которые подпевают руснявым исполнителям, не просто беспамятные – они опасны в своей тупости. Их "а шо такого" - это моральное дезертирство. Это цинизм, завернутый в тупую мелодию и TikTok-эффекты. Это пренебрежение к нашим погибшим, к нашим бойцам, к стране (здесь не о власти и руководстве), которая держится на крови и мужестве. Это полная интеллектуальная деградация…", - отметила она.

Пользователь Орест предположил, что за пение на камеру несовершеннолетним могли заплатить.

"Поэтому и рашка привлекает детей к этому, обещая им большие деньги за что-то, что они могут спровоцировать. Честно говоря, наши дети продаются за рубли", - написал Орест.

А пользовательница Наталья рассказала о 4-летней внучке, которая знает, что российские мультики смотреть нельзя.

"Моя 4-летняя внучка зашла с мамой в библиотеку, на экране был мультик про Машу, и она объяснила тете, что такой мультик смотреть нельзя, потому что он российский, таким образом они зарабатывают деньги на ракеты, которые потом летят на нас…Поэтому этим детям кто-то должен так объяснить", - рассказала Наталья.

По информации местных СМИ, инцидентом занялась полиция.

Что говорят правоохранители

В комментарии УНН пресс-секретарь патрульной полиции во Львовской области Екатерина Эм подтвердила, что инспекторы службы образовательной безопасности действительно отреагировали на произошедшее.

"Дети публично и сознательно выкрикивали нецензурную лексику и исполняли отрывки из песен российского исполнителя, которые содержат ненормативную лексику, аморальное содержание и пропагандируют неприемлемое для общества поведение. Всех родителей участников этого происшествия вызвали в учебное заведение, где на них инспекторы составили протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей", - отметила Екатерина Эм.

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