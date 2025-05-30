Ученики львовского лицея танцевали под моргенштерна, вмешалась полиция: что известно

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых
Эксклюзив
11:54 • 1806 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
11:01 • 8072 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

10:40 • 6580 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
08:52 • 23894 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

07:41 • 35571 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

06:54 • 24708 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 26992 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 149678 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 163473 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 140880 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.4м/с
61%
747мм
Популярные новости

Переговоры Украины и россии: США, Британия, Франция и Германия будут присутствовать на уровне советников по безопасности - Келлог

30 мая, 02:25 • 20166 просмотра

Удар "шахеда" по Изюму: враг атаковал промышленную зону

30 мая, 03:13 • 18928 просмотра

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

30 мая, 04:24 • 23019 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

07:19 • 14815 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 14372 просмотра
публикации

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

12:00 • 1502 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

10:40 • 6582 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

08:52 • 23898 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

07:41 • 35576 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 13:16 • 149681 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Хакан Фидан

Кит Келлогг

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Турция

Стамбул

Белый дом

Реклама
УНН Lite

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 14704 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

07:19 • 15127 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 115668 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 108245 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 120856 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Старлинк

Шахед-136

Financial Times

ТикТок

Ученики львовского лицея танцевали под моргенштерна, вмешалась полиция: что известно

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Во львовском лицее вспыхнул скандал: ученики танцевали под песни российского исполнителя Моргенштерна. Полиция составила протоколы на родителей за неисполнение обязанностей.

Ученики львовского лицея танцевали под моргенштерна, вмешалась полиция: что известно

В местных телеграм-каналах Львова начали распространять видео, где ученики лицея танцуют и поют под песни российского исполнителя моргенштерна. Запись "мини-концерта", вероятно, в туалете учебного заведения вызвала возмущение у пользователей соцсетей, правоохранители разбирались с родителями, передает корреспондентка УНН.

Детали

В частности, бывший ученик лицея, ныне военнослужащий батальона Нахтигаль Игорь Шолтыс отреагировал на инцидент и вспомнил защитников Украины, которые учились вместе с ним в этом заведении и погибли на войне, которую развязала рф.

"Музыка из москвы свободно живет в моей родной 93 школе во Львове. В этой школе я сидел за одной партой с Тарасом Сивеньким, а в соседнем классе так же списывал контрольные Андрей Рыбак. На год старше учился Роман Потишка, а Юра Руф окончил 93-ю десяток лет до нас. "Сивый", "Рыбак", "Паштет" и "Руф" уже погибли, защищая стены этой школы", - написал Шолтыс.

"Они так и не узнали, что россия значительно ближе, чем мы все думаем. "Уклинная благодарность" ценителям такого контента. Ваши прослушивания приобрели оружие, которым убили всех моих друзей", - подчеркнул Игорь Шолтыс.

Под распространенным постом собралось почти 500 комментариев, где возмущенные подписчики осуждают поведение детей и обвиняют родителей, которые не объяснили несовершеннолетним, что поддерживать культуру страны-агрессора во время войны – это не правильно.

Одна из пользовательниц Дария назвала такое поведение полнейшей интеллектуальной деградацией. "Эти "детки", которые подпевают руснявым исполнителям, не просто беспамятные – они опасны в своей тупости. Их "а шо такого" - это моральное дезертирство. Это цинизм, завернутый в тупую мелодию и TikTok-эффекты. Это пренебрежение к нашим погибшим, к нашим бойцам, к стране (здесь не о власти и руководстве), которая держится на крови и мужестве. Это полная интеллектуальная деградация…", - отметила она.

Пользователь Орест предположил, что за пение на камеру несовершеннолетним могли заплатить.

"Поэтому и рашка привлекает детей к этому, обещая им большие деньги за что-то, что они могут спровоцировать. Честно говоря, наши дети продаются за рубли", - написал Орест.

А пользовательница Наталья рассказала о 4-летней внучке, которая знает, что российские мультики смотреть нельзя.

"Моя 4-летняя внучка зашла с мамой в библиотеку, на экране был мультик про Машу, и она объяснила тете, что такой мультик смотреть нельзя, потому что он российский, таким образом они зарабатывают деньги на ракеты, которые потом летят на нас…Поэтому этим детям кто-то должен так объяснить", - рассказала Наталья.

По информации местных СМИ, инцидентом занялась полиция.

Что говорят правоохранители

В комментарии УНН пресс-секретарь патрульной полиции во Львовской области Екатерина Эм подтвердила, что инспекторы службы образовательной безопасности действительно отреагировали на произошедшее.

"Дети публично и сознательно выкрикивали нецензурную лексику и исполняли отрывки из песен российского исполнителя, которые содержат ненормативную лексику, аморальное содержание и пропагандируют неприемлемое для общества поведение. Всех родителей участников этого происшествия вызвали в учебное заведение, где на них инспекторы составили протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей", - отметила Екатерина Эм.

Слушали русскую музыку и блокировали движение в Киеве: участников скандальных видео установили, с ними работает полиция10.01.25, 21:48 • 49305 просмотров

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Общество
Национальная полиция Украины
Львов
Brent
$63.89
Bitcoin
$105,884.00
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.30
Золото
$3,319.30
Ethereum
$2,623.35