Розважалися під російську музику: на двох жительок Київщини склали протоколи
Київ • УНН
У селі Гореничі дві жінки у стані алкогольного сп'яніння гучно слухали російську музику. На порушниць складено адмінпротоколи за дрібне хуліганство.
У телеграм-каналах зʼявилося відео, на якому дві жінки у стані алкогольного сп’яніння гучно слухають музику російської виконавиці в центрі села Гореничі. Правоохоронці склали адмінпротоколи на порушниць. Про це повідомляє Поліція Київщини, передає УНН.
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Поліцейські оперативно встановили, що на відео — місцеві мешканки віком 34 та 31 рік. Обидві перебували у стані алкогольного сп’яніння. Під час спілкування з правоохоронцями жінки пояснили, що таким чином вирішили розважитися.
Інспектори провели з громадянками профілактичну бесіду та склали на правопорушниць адміністративні протоколи за фактом дрібного хуліганства (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
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