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Развлекались под русскую музыку: на двух жительниц Киевской области составили протоколы

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

В селе Гореничи две женщины в состоянии алкогольного опьянения громко слушали русскую музыку. На нарушительниц составлены админпротоколы за мелкое хулиганство.

Развлекались под русскую музыку: на двух жительниц Киевской области составили протоколы

В телеграм-каналах появилось видео, на котором две женщины в состоянии алкогольного опьянения громко слушают музыку российской исполнительницы в центре села Гореничи. Правоохранители составили админпротоколы на нарушительниц. Об этом сообщает Полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

Полицейские оперативно установили, что на видео - местные жительницы в возрасте 34 и 31 год. Обе находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения с правоохранителями женщины объяснили, что таким образом решили развлечься.

Инспекторы провели с гражданками профилактическую беседу и составили на правонарушительниц административные протоколы по факту мелкого хулиганства (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Напомним

Во львовском лицее разгорелся скандал: ученики танцевали под песни российского исполнителя Моргенштерна. Полиция составила протоколы на родителей за неисполнение обязанностей.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоКриминал и ЧП
Украина
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