Развлекались под русскую музыку: на двух жительниц Киевской области составили протоколы
Киев • УНН
В селе Гореничи две женщины в состоянии алкогольного опьянения громко слушали русскую музыку. На нарушительниц составлены админпротоколы за мелкое хулиганство.
В телеграм-каналах появилось видео, на котором две женщины в состоянии алкогольного опьянения громко слушают музыку российской исполнительницы в центре села Гореничи. Правоохранители составили админпротоколы на нарушительниц. Об этом сообщает Полиция Киевской области, передает УНН.
Детали
Полицейские оперативно установили, что на видео - местные жительницы в возрасте 34 и 31 год. Обе находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения с правоохранителями женщины объяснили, что таким образом решили развлечься.
Инспекторы провели с гражданками профилактическую беседу и составили на правонарушительниц административные протоколы по факту мелкого хулиганства (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
Напомним
Во львовском лицее разгорелся скандал: ученики танцевали под песни российского исполнителя Моргенштерна. Полиция составила протоколы на родителей за неисполнение обязанностей.