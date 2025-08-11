Трамп прибрав Обаму з почесного місця: портрети попередників опинилися "у тіні" Білого дому
Київ • УНН
Дональд Трамп наказав перенести офіційний портрет Барака Обами та кількох інших колишніх президентів США із головного фойє Білого дому у віддалену, недоступну для відвідувачів зону. Це рішення, яке суперечить сучасному протоколу, є черговим сигналом давньої політичної ворожнечі.
Президент США Дональд Трамп наказав перенести офіційний портрет Барака Обами та кількох інших колишніх президентів США із головного фойє Білого дому у віддалену й недоступну для відвідувачів зону, що стало черговим сигналом давньої політичної ворожнечі. Про це інформує CNN, пише УНН.
Деталі
Колись привітно зустрічаючи гостей на вході до президентської резиденції, портрет 44-го президента Барака Обами тепер висить на верхньому майданчику Великих сходів, куди немає доступу тисячам відвідувачів екскурсій. Джерела CNN підтвердили, що рішення було ухвалене особисто Дональдом Трампом. Поруч із Обамою тепер розміщені і портрети Джорджа Буша-молодшого та Джорджа Буша-старшого – двох колишніх лідерів, з якими нинішній президент також мав конфлікти.
Нові місця для полотен – у приватній частині резиденції, закритій навіть для більшості співробітників. Фотореалістичний портрет Обами пензля Роберта Маккарді тепер бачитимуть лише члени першої родини, обрані чиновники та охорона.
Це вже друге переміщення портрета Обами за цей рік. У квітні його замінили на картину з Трампом під час інциденту із замахом у Пенсильванії, а саме полотно перенесли з центрального фойє в іншу залу. Така практика суперечить сучасному протоколу Білого дому, за яким портрети останніх президентів мають займати центральні місця біля входу.
Перестановка стала символом напружених відносин між двома політиками. Останні місяці Трамп звинувачував Обаму та його команду у "державній зраді" під час виборів 2016 року. У відповідь представники 44-го президента назвали ці твердження "абсурдними" та "спробою відволікти увагу".
Напруга існує і з родиною Бушів. Джордж Буш-старший за життя називав Трампа "негідником" і голосував за Гілларі Клінтон, а Буш-молодший отримував критику від нинішнього президента як "невдалий та нудний".
Це не перший випадок, коли Трамп змінює "галерею" у Білому домі: під час свого першого терміну він замінив портрети Білла Клінтона та Джорджа Буша-молодшого на зображення Вільяма Мак-Кінлі та Теодора Рузвельта.
Традиція розміщення портретів президентів, започаткована Жаклін Кеннеді в 1960-х роках, зазвичай передбачає урочисті церемонії відкриття у присутності попередників, їхніх родин та запрошених гостей. Переміщення портретів у "тінь" приватних коридорів виглядає безпрецедентним жестом у новітній історії Білого дому.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social заявив про необхідність виселення безхатченків зі столиці країни Вашингтона та ув’язнення злочинців.