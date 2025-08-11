Трамп прибрав Обаму з почесного місця: портрети попередників опинилися "у тіні" Білого дому

$41.390.07
Ексклюзив
07:41 • 4464 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 20908 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
05:15 • 27792 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 34209 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 89215 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 167549 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 121413 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 291043 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 162510 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 358850 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Окупанти на ТОТ Донеччини “регулюють” ціни на воду терором на тлі її гострої нестачі - ЦНС10 серпня, 22:39 • 15863 перегляди
Шахтар отримав приголомшливу пропозицію щодо Кевіна: скільки коштує бразильський вінгер11 серпня, 00:54 • 15226 перегляди
"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним11 серпня, 01:27 • 13059 перегляди
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова03:04 • 17046 перегляди
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT06:46 • 13254 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 4434 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
Ексклюзив
06:00 • 20882 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги 05:15 • 27768 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 358839 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 234469 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Ентоні Албаніз
Махмуд Аббас
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Запоріжжя
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 64504 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 167504 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 332677 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 236699 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 245719 перегляди
The New York Times
Ґардіан
Brent
Шахед-136
Financial Times

Трамп прибрав Обаму з почесного місця: портрети попередників опинилися "у тіні" Білого дому

Київ • УНН

 • 822 перегляди

Дональд Трамп наказав перенести офіційний портрет Барака Обами та кількох інших колишніх президентів США із головного фойє Білого дому у віддалену, недоступну для відвідувачів зону. Це рішення, яке суперечить сучасному протоколу, є черговим сигналом давньої політичної ворожнечі.

Трамп прибрав Обаму з почесного місця: портрети попередників опинилися "у тіні" Білого дому

Президент США Дональд Трамп наказав перенести офіційний портрет Барака Обами та кількох інших колишніх президентів США із головного фойє Білого дому у віддалену й недоступну для відвідувачів зону, що стало черговим сигналом давньої політичної ворожнечі. Про це інформує CNN, пише УНН.

Деталі

Колись привітно зустрічаючи гостей на вході до президентської резиденції, портрет 44-го президента Барака Обами тепер висить на верхньому майданчику Великих сходів, куди немає доступу тисячам відвідувачів екскурсій. Джерела CNN підтвердили, що рішення було ухвалене особисто Дональдом Трампом. Поруч із Обамою тепер розміщені і портрети Джорджа Буша-молодшого та Джорджа Буша-старшого – двох колишніх лідерів, з якими нинішній президент також мав конфлікти.

Нові місця для полотен – у приватній частині резиденції, закритій навіть для більшості співробітників. Фотореалістичний портрет Обами пензля Роберта Маккарді тепер бачитимуть лише члени першої родини, обрані чиновники та охорона.

Це вже друге переміщення портрета Обами за цей рік. У квітні його замінили на картину з Трампом під час інциденту із замахом у Пенсильванії, а саме полотно перенесли з центрального фойє в іншу залу. Така практика суперечить сучасному протоколу Білого дому, за яким портрети останніх президентів мають займати центральні місця біля входу.

Перестановка стала символом напружених відносин між двома політиками. Останні місяці Трамп звинувачував Обаму та його команду у "державній зраді" під час виборів 2016 року. У відповідь представники 44-го президента назвали ці твердження "абсурдними" та "спробою відволікти увагу".

Напруга існує і з родиною Бушів. Джордж Буш-старший за життя називав Трампа "негідником" і голосував за Гілларі Клінтон, а Буш-молодший отримував критику від нинішнього президента як "невдалий та нудний".

Це не перший випадок, коли Трамп змінює "галерею" у Білому домі: під час свого першого терміну він замінив портрети Білла Клінтона та Джорджа Буша-молодшого на зображення Вільяма Мак-Кінлі та Теодора Рузвельта.

Традиція розміщення портретів президентів, започаткована Жаклін Кеннеді в 1960-х роках, зазвичай передбачає урочисті церемонії відкриття у присутності попередників, їхніх родин та запрошених гостей. Переміщення портретів у "тінь" приватних коридорів виглядає безпрецедентним жестом у новітній історії Білого дому.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social заявив про необхідність виселення безхатченків зі столиці країни Вашингтона та ув’язнення злочинців.

Степан Гафтко

Джордж Вокер Буш
Гілларі Клінтон
Білий дім
Барак Обама
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки