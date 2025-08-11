Трамп заявив про намір виселити всіх бездомних з Вашингтона та відправити їх "далеко від столиці"

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social заявив про необхідність виселення бездомних зі столиці країни Вашингтона та ув’язнення злочинців. Про це повідомляє УНН.

За словами Трампа, у понеділок із цього приводу відбудеться прес-конференція у Білому домі.

Я збираюся зробити нашу столицю безпечнішою і красивішою, ніж вона була коли-небудь раніше. Бездомні повинні негайно виселитися. Ми надамо вам місця для проживання, але далеко від столиці. Злочинці, вам не потрібно виселятися. Ми посадимо вас у в'язницю, де вам і місце. Все відбудеться дуже швидко, як і на кордоні