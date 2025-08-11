Трамп заявив про намір виселити всіх бездомних з Вашингтона та відправити їх "далеко від столиці"
Дональд Трамп заявив про необхідність виселення бездомних з Вашингтона та ув'язнення злочинців, обіцяючи зробити столицю безпечнішою. Мер Вашингтона Мюріел Баузер заперечує сплеск злочинності, вказуючи на зниження рівня насильницьких злочинів.
Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social заявив про необхідність виселення бездомних зі столиці країни Вашингтона та ув’язнення злочинців. Про це повідомляє УНН.
За словами Трампа, у понеділок із цього приводу відбудеться прес-конференція у Білому домі.
Я збираюся зробити нашу столицю безпечнішою і красивішою, ніж вона була коли-небудь раніше. Бездомні повинні негайно виселитися. Ми надамо вам місця для проживання, але далеко від столиці. Злочинці, вам не потрібно виселятися. Ми посадимо вас у в'язницю, де вам і місце. Все відбудеться дуже швидко, як і на кордоні
Водночас Reuters вказує, що очільниця Вашингтона Мюріел Баузер заявила, що столиця США не переживає сплеску злочинності.
Правда в тому, що у 2023 році ми мали жахливий сплеск злочинності, але зараз не 2023 рік. За останні два роки ми знизили рівень насильницьких злочинів у цьому місті, опустивши його до найнижчого рівня за 30 років
За її словами, Трамп дуже добре знає про співпрацю міста з федеральними правоохоронцями. Вона нагадала, що президент має повноваження залучити Національну гвардію, якщо захоче, як це нещодавно зробили в Лос-Анджелесі після імміграційних протестів попри заперечення місцевої влади.
У червні президент США Дональд Трамп наказав направити щонайменше 2000 бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес для допомоги імміграційним агентам, які зіткнулися з демонстрантами, що протестували проти рейдів на робочих місцях.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав цей крок незаконним. За його словами, він планує подати до суду на адміністрацію через розгортання, додавши, що Трамп "створив умови" для протестів.
