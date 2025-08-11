$41.460.00
10 серпня, 08:18 • 19808 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 70815 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 147069 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 112229 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 283985 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 159402 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 344520 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 312698 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107438 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 150049 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Трамп заявив про намір виселити всіх бездомних з Вашингтона та відправити їх "далеко від столиці"

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Дональд Трамп заявив про необхідність виселення бездомних з Вашингтона та ув'язнення злочинців, обіцяючи зробити столицю безпечнішою. Мер Вашингтона Мюріел Баузер заперечує сплеск злочинності, вказуючи на зниження рівня насильницьких злочинів.

Трамп заявив про намір виселити всіх бездомних з Вашингтона та відправити їх "далеко від столиці"

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social заявив про необхідність виселення бездомних зі столиці країни Вашингтона та ув’язнення злочинців. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Трампа, у понеділок із цього приводу відбудеться прес-конференція у Білому домі.

Я збираюся зробити нашу столицю безпечнішою і красивішою, ніж вона була коли-небудь раніше. Бездомні повинні негайно виселитися. Ми надамо вам місця для проживання, але далеко від столиці. Злочинці, вам не потрібно виселятися. Ми посадимо вас у в'язницю, де вам і місце. Все відбудеться дуже швидко, як і на кордоні

- написав президент США.

В день народження Трампа у Вашингтоні відбувся парад до 250-річчя Армії США15.06.25, 04:10 • 21213 переглядiв

Водночас Reuters вказує, що очільниця Вашингтона Мюріел Баузер заявила, що столиця США не переживає сплеску злочинності.

Правда в тому, що у 2023 році ми мали жахливий сплеск злочинності, але зараз не 2023 рік. За останні два роки ми знизили рівень насильницьких злочинів у цьому місті, опустивши його до найнижчого рівня за 30 років

- сказала мер Вашингтона.

За її словами, Трамп дуже добре знає про співпрацю міста з федеральними правоохоронцями. Вона нагадала, що президент має повноваження залучити Національну гвардію, якщо захоче, як це нещодавно зробили в Лос-Анджелесі після імміграційних протестів попри заперечення місцевої влади.

Нагадаємо

У червні президент США Дональд Трамп наказав направити щонайменше 2000 бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес для допомоги імміграційним агентам, які зіткнулися з демонстрантами, що протестували проти рейдів на робочих місцях.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав цей крок незаконним. За його словами, він планує подати до суду на адміністрацію через розгортання, додавши, що Трамп "створив умови" для протестів.

У Лос-Анджелесі поліція застосувала сльозогінний газ, розганяючи протестувальників15.06.25, 05:56 • 5696 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп