Трамп заявил о намерении выселить всех бездомных из Вашингтона и отправить их "далеко от столицы"

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о необходимости выселения бездомных из столицы страны Вашингтона и заключения преступников. Об этом сообщает УНН.

По словам Трампа, в понедельник по этому поводу состоится пресс-конференция в Белом доме.

Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее, чем она была когда-либо раньше. Бездомные должны немедленно выселиться. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы. Преступники, вам не нужно выселяться. Мы посадим вас в тюрьму, где вам и место. Все произойдет очень быстро, как и на границе