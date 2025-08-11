$41.460.00
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Трамп заявил о намерении выселить всех бездомных из Вашингтона и отправить их "далеко от столицы"

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Дональд Трамп заявил о необходимости выселения бездомных из Вашингтона и заключения преступников, обещая сделать столицу безопаснее. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер отрицает всплеск преступности, указывая на снижение уровня насильственных преступлений.

Трамп заявил о намерении выселить всех бездомных из Вашингтона и отправить их "далеко от столицы"

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о необходимости выселения бездомных из столицы страны Вашингтона и заключения преступников. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам Трампа, в понедельник по этому поводу состоится пресс-конференция в Белом доме.

Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее, чем она была когда-либо раньше. Бездомные должны немедленно выселиться. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы. Преступники, вам не нужно выселяться. Мы посадим вас в тюрьму, где вам и место. Все произойдет очень быстро, как и на границе

- написал президент США.

В день рождения Трампа в Вашингтоне состоялся парад к 250-летию Армии США15.06.25, 04:10 • 21213 просмотров

В то же время Reuters указывает, что глава Вашингтона Мюриэл Баузер заявила, что столица США не переживает всплеска преступности.

Правда в том, что в 2023 году у нас был ужасный всплеск преступности, но сейчас не 2023 год. За последние два года мы снизили уровень насильственных преступлений в этом городе, опустив его до самого низкого уровня за 30 лет

- сказала мэр Вашингтона.

По ее словам, Трамп очень хорошо знает о сотрудничестве города с федеральными правоохранителями. Она напомнила, что президент имеет полномочия привлечь Национальную гвардию, если захочет, как это недавно сделали в Лос-Анджелесе после иммиграционных протестов, несмотря на возражения местных властей.

Напомним

В июне президент США Дональд Трамп приказал направить по меньшей мере 2000 бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес для помощи иммиграционным агентам, столкнувшимся с демонстрантами, протестовавшими против рейдов на рабочих местах.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал этот шаг незаконным. По его словам, он планирует подать в суд на администрацию из-за развертывания, добавив, что Трамп "создал условия" для протестов.

В Лос-Анджелесе полиция применила слезоточивый газ, разгоняя протестующих15.06.25, 05:56 • 5696 просмотров

Вадим Хлюдзинский

