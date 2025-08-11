Трамп заявил о намерении выселить всех бездомных из Вашингтона и отправить их "далеко от столицы"
Дональд Трамп заявил о необходимости выселения бездомных из Вашингтона и заключения преступников, обещая сделать столицу безопаснее. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер отрицает всплеск преступности, указывая на снижение уровня насильственных преступлений.
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о необходимости выселения бездомных из столицы страны Вашингтона и заключения преступников. Об этом сообщает УНН.
По словам Трампа, в понедельник по этому поводу состоится пресс-конференция в Белом доме.
Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее, чем она была когда-либо раньше. Бездомные должны немедленно выселиться. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы. Преступники, вам не нужно выселяться. Мы посадим вас в тюрьму, где вам и место. Все произойдет очень быстро, как и на границе
В то же время Reuters указывает, что глава Вашингтона Мюриэл Баузер заявила, что столица США не переживает всплеска преступности.
Правда в том, что в 2023 году у нас был ужасный всплеск преступности, но сейчас не 2023 год. За последние два года мы снизили уровень насильственных преступлений в этом городе, опустив его до самого низкого уровня за 30 лет
По ее словам, Трамп очень хорошо знает о сотрудничестве города с федеральными правоохранителями. Она напомнила, что президент имеет полномочия привлечь Национальную гвардию, если захочет, как это недавно сделали в Лос-Анджелесе после иммиграционных протестов, несмотря на возражения местных властей.
В июне президент США Дональд Трамп приказал направить по меньшей мере 2000 бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес для помощи иммиграционным агентам, столкнувшимся с демонстрантами, протестовавшими против рейдов на рабочих местах.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал этот шаг незаконным. По его словам, он планирует подать в суд на администрацию из-за развертывания, добавив, что Трамп "создал условия" для протестов.
