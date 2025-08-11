$41.390.07
Эксклюзив
06:00 • 15634 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
05:15 • 21849 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 31334 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 86570 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 164042 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 120331 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 290483 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 162315 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 355959 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 321978 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Трамп убрал Обаму с почетного места: портреты предшественников оказались «в тени» Белого дома

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Дональд Трамп приказал перенести официальный портрет Барака Обамы и нескольких других бывших президентов США из главного фойе Белого дома в отдаленную, недоступную для посетителей зону. Это решение, которое противоречит современному протоколу, является очередным сигналом давней политической вражды.

Трамп убрал Обаму с почетного места: портреты предшественников оказались «в тени» Белого дома

Президент США Дональд Трамп приказал перенести официальный портрет Барака Обамы и нескольких других бывших президентов США из главного фойе Белого дома в удаленную и недоступную для посетителей зону, что стало очередным сигналом давней политической вражды. Об этом информирует CNN, пишет УНН.

Детали

Когда-то радушно встречая гостей на входе в президентскую резиденцию, портрет 44-го президента Барака Обамы теперь висит на верхней площадке Больших лестниц, куда нет доступа тысячам посетителей экскурсий. Источники CNN подтвердили, что решение было принято лично Дональдом Трампом. Рядом с Обамой теперь размещены и портреты Джорджа Буша-младшего и Джорджа Буша-старшего – двух бывших лидеров, с которыми нынешний президент также имел конфликты.

Новые места для полотен – в частной части резиденции, закрытой даже для большинства сотрудников. Фотореалистичный портрет Обамы кисти Роберта Маккарди теперь будут видеть только члены первой семьи, избранные чиновники и охрана.

Это уже второе перемещение портрета Обамы за этот год. В апреле его заменили на картину с Трампом во время инцидента с покушением в Пенсильвании, а само полотно перенесли из центрального фойе в другой зал. Такая практика противоречит современному протоколу Белого дома, по которому портреты последних президентов должны занимать центральные места у входа.

Перестановка стала символом напряженных отношений между двумя политиками. В последние месяцы Трамп обвинял Обаму и его команду в "государственной измене" во время выборов 2016 года. В ответ представители 44-го президента назвали эти утверждения "абсурдными" и "попыткой отвлечь внимание".

Напряжение существует и с семьей Бушей. Джордж Буш-старший при жизни называл Трампа "негодяем" и голосовал за Хиллари Клинтон, а Буш-младший получал критику от нынешнего президента как "неудачный и скучный".

Это не первый случай, когда Трамп меняет "галерею" в Белом доме: во время своего первого срока он заменил портреты Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего на изображения Уильяма Мак-Кинли и Теодора Рузвельта.

Традиция размещения портретов президентов, начатая Жаклин Кеннеди в 1960-х годах, обычно предусматривает торжественные церемонии открытия в присутствии предшественников, их семей и приглашенных гостей. Перемещение портретов в "тень" частных коридоров выглядит беспрецедентным жестом в новейшей истории Белого дома.

Напомним

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о необходимости выселения бездомных из столицы страны Вашингтона и заключения преступников.

Степан Гафтко

