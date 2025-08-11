Трамп убрал Обаму с почетного места: портреты предшественников оказались «в тени» Белого дома

Президент США Дональд Трамп приказал перенести официальный портрет Барака Обамы и нескольких других бывших президентов США из главного фойе Белого дома в удаленную и недоступную для посетителей зону, что стало очередным сигналом давней политической вражды. Об этом информирует CNN, пишет УНН.

Когда-то радушно встречая гостей на входе в президентскую резиденцию, портрет 44-го президента Барака Обамы теперь висит на верхней площадке Больших лестниц, куда нет доступа тысячам посетителей экскурсий. Источники CNN подтвердили, что решение было принято лично Дональдом Трампом. Рядом с Обамой теперь размещены и портреты Джорджа Буша-младшего и Джорджа Буша-старшего – двух бывших лидеров, с которыми нынешний президент также имел конфликты.

Новые места для полотен – в частной части резиденции, закрытой даже для большинства сотрудников. Фотореалистичный портрет Обамы кисти Роберта Маккарди теперь будут видеть только члены первой семьи, избранные чиновники и охрана.

Это уже второе перемещение портрета Обамы за этот год. В апреле его заменили на картину с Трампом во время инцидента с покушением в Пенсильвании, а само полотно перенесли из центрального фойе в другой зал. Такая практика противоречит современному протоколу Белого дома, по которому портреты последних президентов должны занимать центральные места у входа.

Перестановка стала символом напряженных отношений между двумя политиками. В последние месяцы Трамп обвинял Обаму и его команду в "государственной измене" во время выборов 2016 года. В ответ представители 44-го президента назвали эти утверждения "абсурдными" и "попыткой отвлечь внимание".

Напряжение существует и с семьей Бушей. Джордж Буш-старший при жизни называл Трампа "негодяем" и голосовал за Хиллари Клинтон, а Буш-младший получал критику от нынешнего президента как "неудачный и скучный".

Это не первый случай, когда Трамп меняет "галерею" в Белом доме: во время своего первого срока он заменил портреты Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего на изображения Уильяма Мак-Кинли и Теодора Рузвельта.

Традиция размещения портретов президентов, начатая Жаклин Кеннеди в 1960-х годах, обычно предусматривает торжественные церемонии открытия в присутствии предшественников, их семей и приглашенных гостей. Перемещение портретов в "тень" частных коридоров выглядит беспрецедентным жестом в новейшей истории Белого дома.

