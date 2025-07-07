У віці 100 років помер Деніел Абрахам, засновник американської "імперії схуднення" Slim-Fast

Помер Деніел Абрахам, житель Нью-Йорка, який став мільярдером, спокусивши дієтологів коктейлями, що замінюють їжу.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg, Forbes та The New York Times.

Деталі

Помер один з найвідоміших жителів Нью-Йорка Деніел Абрахам, який став мільярдером заробивши на технологіях схуднення, зокрема на коктейлях, що замінюють їжу, під назвою Slim-Fast. Абрахаму було 100 років. Він продав свою компанію в 2000 році Unilever NV. За даними журналу Forbes, чистий капітал Деніела Абрахама становив близько 2,4 мільярда доларів.

Довідково

The New York Times заглиблюється в його підприємницький шлях, який розпочався нічим не примітним рішенням приєднатися до сімейної компанії після демобілізації з армії в 1945 році.

Вдалося досягути успіху у медичному спринцюванні під назвою StomAseptine. Згодом його батько побачив рекламу Thompson Medical Company, виробника протисвербіжної мазі під назвою San-Cura, - він придбав цю компанію за $5,000.

Абрахам ходив від аптеки до аптеки, продаючи мазь, і використав її успіх для запуску нових продуктів.

Згодом він запустив:

таблетки від газів;

ліки від горла;

м'ятні жуйки.

Багато з цієї продукції газета "Таймс" назвала "дверима" для майбутнього магната в індустрію схуднення. У цьому напрямі Абрахам зосередився з 1956 року.

"Чарівний" порошок Slim-Fast

Представлений у 1977 році, змішаний з молоком з низьким вмістом жиру, Slim-Fast став замінником сніданку та обіду для мільйонів американців, які стежать за вагою.

Для Абрахама саме випуск Slim-Fast став завершенням кар'єри в безрецептурному фармацевтичному споживацтві, яка розпочалася в 1940-х роках. - пише Вloomberg.

До появи Slim-Fast найуспішнішим дієтичним продуктом Абрахама був засіб для пригнічення апетиту Dexatrim, обсяг продажів якого у 1979 році досяг 50 мільйонів доларів.

Але разом з Slim-Fast Абрахам досяг фінансового успіху та популярності. Засіб схвалили знаменитості, які дотримувалися дієт. Колишній мер Нью-Йорка Ед Кох та менеджер Головної бейсбольної ліги Томмі Ласорда зокрема стали прихильниками Slim-Fast.

Зазначимо, що під керівництвом Деніел Абрахам у 1990-х роках Slim-Fast представила заморожені основні страви, закуски та інші дієтичні продукти, щоб відбитися від конкурентів.

Продажі зростали приблизно на 20% на рік, досягнувши 611 мільйонів доларів у 1999 році, а прибуток склав 125 мільйонів доларів. - пише Вloomberg.

Участь новатора у засобах схуднення у політиці

Окрім бізнесу, Деніел Абрахам брав активну участь у близькосхідній політиці, налагоджуючи тісні зв'язки з лідерами, включаючи Білла та Гілларі Клінтон (він був основним донором її кампанії 2016 року) та колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Аріеля Шарона.

Він є автором мемуарів і книги про мирні зусилля на Близькому Сході.

У Абрахама залишилися дружина, шестеро дітей, 27 онуків і 34 правнуки.

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