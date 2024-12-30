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Мільярдер Чарльз Долан, засновник HBO та Cablevision, помер у віці 98 років

Мільярдер Чарльз Долан, засновник HBO та Cablevision, помер у віці 98 років

Київ • УНН

 • 20960 перегляди

Чарльз Долан, засновник HBO та Cablevision, пішов з життя у віці 98 років. Його сімейний капітал складає $5,4 млрд, а медіаімперія включає Madison Square Garden, Radio City Music Hall та спортивні команди.

У віці 98 років помер американський мільярдер Чарльз Долан. Він був засновником багатьох телекомпаній, зокрема включаючи Home Box Office (HBO) і Cablevision Systems. Про це повідомляє Newsday, пише CNN.

"Із глибоким сумом ми повідомляємо про смерть нашого улюбленого батька і патріарха Чарльза Долана, далекоглядного засновника HBO і Cablevision", — йдеться в заяві сім'ї мільярдера.

Із глибоким сумом ми повідомляємо про смерть нашого улюбленого батька і патріарха Чарльза Долана, далекоглядного засновника HBO і Cablevision,

- повідомила сім'я мільярдера.

Зазначається, що спадщина Долана в кабельному мовленні охоплює запуск Home Box Office 1972 року, пізніше відомого як HBO, а також заснування Cablevision 1973 року і телевізійної станції American Movie Classics 1984 року. Він також запустив News 12 у Нью-Йорку, перший цілодобовий кабельний канал місцевих новин у США.

Уродженець Клівленда, який кинув навчання в Університеті Джона Керролла в передмісті Клівленда, у червні 2016 року завершив продаж Cablevision європейській телекомунікаційній і кабельній компанії Altice за 17,7 млрд доларів.

Долан, основним місцем проживання якого було селище Коув-Нек на Лонг-Айленді в Нью-Йорку, також володів контрольними пакетами акцій компаній, яким належали Madison Square Garden, Radio City Music Hall, New York Knicks і New York Rangers.

Джеймс Л. Долан, один із його синів, був генеральним директором Cablevision з 1995 року до продажу Altice у 2016 році. Зараз він є виконавчим головою і генеральним директором Madison Square Garden Sports Corp. Компанія володіє франшизами Knicks і Rangers, серед іншого майна.

Як зазначає видання, на момент смерті Чарльз Долан і його сім'я мали чистий капітал у розмірі 5,4 мільярда доларів.

Долан також був засновником і почесним головою Фонду Люстгартена в Юніондейлі, штат Нью-Йорк, який проводить дослідження раку підшлункової залози.

У нього залишилося шестеро дітей, 19 онуків і п'ятеро правнуків. Його дружина Гелен Енн Долан померла 2023 року.

Нагадаємо

39-й президент США Джиммі Картер помер у віці 100 років після відмови від подальшого лікування. Нобелівський лауреат боровся з меланомою та провів останні дні під хоспісним наглядом вдома.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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