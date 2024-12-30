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Миллиардер Чарльз Долан, основатель HBO и Cablevision, умер в возрасте 98 лет

Миллиардер Чарльз Долан, основатель HBO и Cablevision, умер в возрасте 98 лет

Киев  •  УНН

 • 4346 просмотра

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Чарльз Долан, основатель HBO и Cablevision, ушел из жизни в возрасте 98 лет. Его семейный капитал составляет $5,4 млрд, а медиаимперия включает Madison Square Garden, Radio City Music Hall и спортивные команды.

В возрасте 98 лет умер американский миллиардер Чарльз Долан. Он был основателем многих телекомпаний, в частности включая Home Box Office (HBO) и Cablevision Systems. Об этом сообщает Newsday, пишет CNN.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашего любимого отца и патриарха Чарльза Долана, дальновидного основателя HBO и Cablevision", - говорится в заявлении семьи миллиардера.

С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашего любимого отца и патриарха Чарльза Долана, дальновидного основателя HBO и Cablevision,

- сообщила семья миллиардера.

Отмечается, что наследие Долана в кабельном вещании охватывает запуск Home Box Office 1972 года, позже известного как HBO, а также основание Cablevision 1973 года и телевизионной станции American Movie Classics 1984 года. Он также запустил News 12 в Нью-Йорке, первый круглосуточный кабельный канал местных новостей в США.

Уроженец Кливленда, бросивший учебу в Университете Джона Кэрролла в пригороде Кливленда, в июне 2016 года завершил продажу Cablevision европейской телекоммуникационной и кабельной компании Altice за 17,7 млрд долларов.

Долан, основным местом жительства которого был поселок Коув-Нек на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, также владел контрольными пакетами акций компаний, которым принадлежали Madison Square Garden, Radio City Music Hall, New York Knicks и New York Rangers.

Джеймс Л. Долан, один из его сыновей, был генеральным директором Cablevision с 1995 года до продажи Altice в 2016 году. Сейчас он является исполнительным председателем и генеральным директором Madison Square Garden Sports Corp. Компания владеет франшизами Knicks и Rangers, среди прочего имущества.

Как отмечает издание, на момент смерти Чарльз Долан и его семья имели чистый капитал в размере 5,4 миллиарда долларов.

Долан также был основателем и почетным председателем Фонда Люстгартена в Юниондейле, штат Нью-Йорк, который проводит исследования рака поджелудочной железы.

У него осталось шестеро детей, 19 внуков и пятеро правнуков. Его жена Хелен Энн Долан умерла в 2023 году.

Напомним

39-й президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет после отказа от дальнейшего лечения. Нобелевский лауреат боролся с меланомой и провел последние дни под хосписным наблюдением дома.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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