В возрасте 100 лет умер Дэниел Абрахам, основатель американской «империи похудения» Slim-Fast

Умер Дэниел Абрахам, житель Нью-Йорка, ставший миллиардером, соблазнив диетологов коктейлями, заменяющими еду.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg и The New York Times.

Детали

Умер один из самых известных жителей Нью-Йорка Дэниел Абрахам, который стал миллиардером, заработав на технологиях похудения, в частности на коктейлях, заменяющих еду, под названием Slim-Fast. Абрахаму было 100 лет. Он продал свою компанию в 2000 году Unilever NV. По данным журнала Forbes, чистый капитал Дэниела Абрахама составлял около 2,4 миллиарда долларов.

Справка

The New York Times углубляется в его предпринимательский путь, который начался ничем не примечательным решением присоединиться к семейной компании после демобилизации из армии в 1945 году.

Удалось достичь успеха в медицинском спринцевании под названием StomAseptine. Впоследствии его отец увидел рекламу Thompson Medical Company, производителя противозудной мази под названием San-Cura, - он приобрел эту компанию за $5,000.

Абрахам ходил от аптеки к аптеке, продавая мазь, и использовал ее успех для запуска новых продуктов.

Впоследствии он запустил:

таблетки от газов;

лекарства от горла;

мятные жвачки.

Многие из этой продукции газета "Таймс" назвала "дверью" для будущего магната в индустрию похудения. В этом направлении Абрахам сосредоточился с 1956 года.

"Волшебный" порошок Slim-Fast

Представленный в 1977 году, смешанный с молоком с низким содержанием жира, Slim-Fast стал заменителем завтрака и обеда для миллионов американцев, следящих за весом.

Для Абрахама именно выпуск Slim-Fast стал завершением карьеры в безрецептурном фармацевтическом потребительстве, которая началась в 1940-х годах. - пишет Bloomberg.

До появления Slim-Fast самым успешным диетическим продуктом Абрахама было средство для подавления аппетита Dexatrim, объем продаж которого в 1979 году достиг 50 миллионов долларов.

Но вместе с Slim-Fast Абрахам достиг финансового успеха и популярности. Средство одобрили знаменитости, которые придерживались диет. Бывший мэр Нью-Йорка Эд Кох и менеджер Главной бейсбольной лиги Томми Ласорда в частности стали сторонниками Slim-Fast.

Отметим, что под руководством Дэниела Абрахама в 1990-х годах Slim-Fast представила замороженные основные блюда, закуски и другие диетические продукты, чтобы отбиться от конкурентов.

Продажи росли примерно на 20% в год, достигнув 611 миллионов долларов в 1999 году, а прибыль составила 125 миллионов долларов. - пишет Bloomberg.

Участие новатора в средствах похудения в политике

Помимо бизнеса, Дэниел Абрахам активно участвовал в ближневосточной политике, налаживая тесные связи с лидерами, включая Билла и Хиллари Клинтон (он был основным донором ее кампании 2016 года) и бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона.

Он является автором мемуаров и книги о мирных усилиях на Ближнем Востоке.

У Абрахама остались жена, шестеро детей, 27 внуков и 34 правнука.

Напомним

В возрасте 87 лет в Лос-Анджелесе умер миллиардер, ставший меценатом и коллекционером искусства, Эли Броуд.

Чарльз Долан, основатель HBO и Cablevision, ушел из жизни в возрасте 98 лет.

В США на 79-м году жизни умер издатель и основатель американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт.

Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"