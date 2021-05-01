У Лос-Анджелесі помер мільярдер і меценат

Деталі

Елі Броуд помер 30 квітня у медичному центрі Сідарс-Сінай у Лос-Анджелесі після тривалої хвороби.

Підприємець заробив свої статки на нерухомості та страхуванні, допомагав фінансувати Широкий музей сучасного мистецтва, який відкрився у 2015 році. Броуд широко сприяв будівництву сусіднього концертного залу Уолта Діснея, а також художнього центру в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі.

Він також забезпечив собі мистецтво, яке стане першим великим придбанням музею, колекцією італійського графа Гізеппе Біумо ді Панса, яка, згідно з біографією Броуда на веб-сайті фонду, на сьогоднішній день коштує 1 мільярд доларів.

Його пожертви також допомогли відкрити Широкий центр в Єльській школі менеджменту та Інститут Broad, дослідницький центр геномної медицини, створений у партнерстві з Гарвардським університетом та Массачусетським технологічним інститутом.

Додатково

Брод народився в Бронксі, штат Нью-Йорк, в 1933 році і ще молодим переїхав до Детройта з родиною. Саме в цьому місті на Середньому Заході він розпочне свою кар’єру як девелопер, будуючи односімейні будинки в передмісті.

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