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Французький парламентарій і мільярдер Олів'є Дассо загинув в авіакатастрофі в Нормандії

Французький парламентарій і мільярдер Олів'є Дассо загинув в авіакатастрофі в Нормандії

Київ • УНН

 • 24223 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Французький парламентарій і підприємець Олів'є Дассо загинув у неділю в результаті падіння вертольота в Нормандії. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter президент Франції Емманюель Макрон, передає УНН, спираючись на дані Reuters і Le Figaro.

Цитата

“Олів’є Дассо любив Францію. Великий промисловий магнат, законодавець, місцевий виборний чиновник, командир запасу в ВПС: за своє життя він ніколи не переставав служити нашій країні, цінувати її майно. Його раптова смерть — велика втрата. Мої думки з його сім’єю і близькими”, — написав президент Франції.

Деталі

Як повідомила радіостанція Europe 1, катастрофа вертольота сталася в комуні Тук, розташованої між нормандськими курортами Довіль і Онфлер. Разом з Дассо загинув пілот вертольота.

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Загиблий парламентарій користувався у Франції великим авторитетом. Як слідує з його сторінки у Twitter, у п’ятницю він зустрічався у своєму виборчому окрузі Бове з прем’єр-міністром Франції Жаном Кастексом і главою МВС країни Жеральдом Дарманена.

Довідково

69-річний політик представляв в Національних зборах (нижній палаті парламенту) праву партію “Республіканці”. Він також був володарем одного з найбільших станів Франції, що, згідно з даними Reuters, оцінюється в 6 млрд євро. Дассо походив з родини відомих французьких авіапромисловців.

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