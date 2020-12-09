Помер перший прем'єр Білорусі, який підписав Біловезькі угоди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Помер перший прем’єр-міністр Білорусі В’ячеслав Кебіч, передає БелТА. Причина смерті в повідомленні не вказується. Йому було 84 роки, пише УНН.

Кебіч народився 10 червня 1936 року. Пропрацювавши на Мінському верстатобудівному заводі, в 1980-х роках він прийшов на парттійную роботу, і в другій половині десятиліття очолював білоруський Держплан.

В’ячеслав Кебіч з 1990 року по 1994 рік працював на посаді голови Ради міністрів Білорусі. 8 грудня 1991 року разом з головою білоруської Верховної Ради Станіславом Шушкевічем Кебіч в урядовій резиденції “Віскулі” в Біловезькій пущі підписав від Білорусі угоду про створення Співдружності Незалежних Держав, яка означала ліквідацію СРСР.

У 1994 році Кебіч на перших в Білорусі президентських виборах програв Олександру Лукашенко. З 1996 року по 2004 рік Кебіч був депутатом Палати представників (нижньої палати) Національних зборів Білорусі. З 1994 року Кебіч очолював створений ним Білоруський торгово-фінансовий союз.

Експрем’єр Білорусі нагороджений різними державними нагородами.

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