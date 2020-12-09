Умер первый премьер Беларуси, подписавший Беловежские соглашения

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 102769 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 108325 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Умер первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич, передает БелТА. Причина смерти в сообщении не приводится. Ему было 84 года, пишет УНН.

Кебич родился 10 июня 1936 года. Проработав на Минском станкостроительном заводе, в 1980-х годах он пришел на парттийную работу, и во второй половине десятилетия возглавлял беларусский Госплан.

Вячеслав Кебич с 1990 года по 1994 год работал в должности председателя Совета министров Беларуси. 8 декабря 1991 года вместе с председателем белорусского Верховного Совета Станиславом Шушкевичем Кебич в правительственной резиденции “Вискули” в Беловежской пуще подписал от Беларуси соглашение о создании Содружества Независимых Государств, означавшее ликвидацию СССР.

В 1994 году Кебич на первых в Беларуси президентских выборах проиграл Александру Лукашенко. С 1996 года по 2004 год Кебич являлся депутатом Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Беларуси. С 1994 года Кебич возглавлял созданный им Беларусский торгово-финансовый союз.

Экс-премьер Беларуси награжден различными государственными наградами.

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