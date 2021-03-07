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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 55950 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 76881 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110981 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 146440 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196389 просмотра

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Французский парламентарий и миллиардер Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе в Нормандии

Французский парламентарий и миллиардер Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе в Нормандии

Киев  •  УНН

 • 24218 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Французский парламентарий и предприниматель Оливье Дассо погиб в воскресенье в результате падения вертолета в Нормандии. Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон, передает УНН, опираясь на данные Reuters и Le Figaro.

Цитата

“Оливье Дассо любил Францию. Крупный промышленный магнат, законодатель, местный выборный чиновник, командир запаса в ВВС: за свою жизнь он никогда не переставал служить нашей стране, ценить ее имущество. Его внезапная смерть — большая потеря. Мои мысли с его семьей и близкими”, — написал президент Франции.

Детали

Как сообщила радиостанция Europe 1, катастрофа вертолета произошла в коммуне Тук, расположенной между нормандскими курортами Довиль и Онфлер. Вместе с Дассо погиб пилот вертолета.

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Погибший парламентарий пользовался во Франции большим авторитетом. Как следует из его страницы в Twitter, в пятницу он встречался в своем избирательном округе Бове с премьер-министром Франции Жаном Кастекса и главой МВД страны Жеральдо Дарманена.

Справка

69-летний политик представлял в Национальном собрании (нижней палате парламента) правую партию “Республиканцы”. Он также был обладателем одного из крупнейших состояний Франции, что, согласно данным Reuters, оценивается в 6 млрд евро. Дассо происходил из семьи известных французских авиапромышленники.

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