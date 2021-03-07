Французский парламентарий и миллиардер Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе в Нормандии

Цитата

“Оливье Дассо любил Францию. Крупный промышленный магнат, законодатель, местный выборный чиновник, командир запаса в ВВС: за свою жизнь он никогда не переставал служить нашей стране, ценить ее имущество. Его внезапная смерть — большая потеря. Мои мысли с его семьей и близкими”, — написал президент Франции.

Детали

Как сообщила радиостанция Europe 1, катастрофа вертолета произошла в коммуне Тук, расположенной между нормандскими курортами Довиль и Онфлер. Вместе с Дассо погиб пилот вертолета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер 50-й президент Аргентины Карлос Менем: одиозный правитель, который вывел страну из экономического кризиса

Погибший парламентарий пользовался во Франции большим авторитетом. Как следует из его страницы в Twitter, в пятницу он встречался в своем избирательном округе Бове с премьер-министром Франции Жаном Кастекса и главой МВД страны Жеральдо Дарманена.

Справка

69-летний политик представлял в Национальном собрании (нижней палате парламента) правую партию “Республиканцы”. Он также был обладателем одного из крупнейших состояний Франции, что, согласно данным Reuters, оценивается в 6 млрд евро. Дассо происходил из семьи известных французских авиапромышленники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер первый премьер Беларуси, который подписал Беловежские соглашения