В Лос-Анджелесе скончался миллиардер и меценат
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В возрасте 87 лет в Лос-Анджелесе умер миллиардер, стал меценатом и коллекционером искусства, Эли Броуд. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Эли Броуд умер 30 апреля во медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни.
Предприниматель заработал свое состояние на недвижимости и страховании, помогал финансировать Широкий музей современного искусства, который открылся в 2015 году. Броуд широко способствовал строительству соседнего концертного зала Уолта Диснея, а также художественного центра в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
Он также обеспечил себе искусство, которое станет первым крупным приобретением музея, коллекцией итальянского графа Гизеппе Биумо ди Панса, которая, согласно биографии Броуда на сайте фонда, на сегодняшний день стоит 1 млрд долларов.
Его пожертвования также помогли открыть Широкий центр в Йельской школы менеджмента и Институт Broad, исследовательский центр геномной медицины, созданный в партнерстве с Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом.
Дополнительно
Брод родился в Бронксе, Нью-Йорк, в 1933 году и еще молодым переехал в Детройт с семьей. Именно в этом городе на Среднем Западе он начнет свою карьеру как девелопер, строя односемейные дома в пригороде.
Напомним
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