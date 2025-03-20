Порошенко підігрує рф: звинуватив владу в утисках, хоча сам тиснув руку і обіймав путіна - експерт

Своїми останніми заявами Петро Порошенко шкодить Україні та підігрує росії під час важливих міжнародних переговорів. Також, його слова йдуть в розріз з попередніми заявами і діями. Про це пише політичний експерт Петро Олещук, коментуючи інтервʼю Порошенка іноземним ЗМІ, де він безпідставно звинувачує українську владу утисках, передає УНН із посиланням на УНІАН.

Експерт нагадав, що сам Порошенко співпрацював з диктатором путіним та рф під час своєї каденції.

В США не прийнято виносити внутрішні справи країни за океан. А в Україні є Порошенко. І вчора цей політик так насолоджувався мінімальною увагою іноземного журналіста, що наговорив такого, з чого слідує, що в нашій державі нашим партнерам взагалі немає з ким говорити, окрім, звісно, Порошенка. Всі інші – диктатори. Але, Порошенко трошки заплутався: звинуватив владу у диктатурі, хоча особисто тиснув руку і обіймав диктатора путіна - пише експерт.

За словами Олещука, сьогодні, у важливий момент переговорів, Порошенко фактично підігрує путіну і на весь світ просуває російський наратив, що з українською владою не треба домовлятися – вона, нібито, недемократична.

"За логікою Порошенка, тут (у перемовинах-прим. ред) потрібна його участь. Бо він, наче, добре знає Трампа. Трамп теж його добре знає, але є нюанс: за Порошенка Україна потрапила в мегаскандал, коли НАБУшники з благословення тоді Президента Порошенка злили бухгалтерію Партії регіонів, де начебто фігурував керівник виборчого штабу Трампа Пол Манафорт. Трамп ледь не програв, а Манафорт пішов за грати. Це втручання у вибори в США вдарило особисто по Трампу, а підтримка Петром Гіларі Клінтон та ігнорування Дональда Фредовича назавжди показали, на чиєму боці Порошенко, а відповідно і держава Україна, бо він її представляв", - зазначає експерт.

Петро Олещук також наголошує, що слова Порошенка часто не збігаються з дійсністю та його попередніми висловами.

Зокрема, попри утиски нинішньої влади, про які каже Порошенко, він збагатився у 25 разів під час повномасштабного вторгнення; розповідаючи ЗСУ як воювати – забуває про двох своїх військовозобов’язаних синів-ухилянтів, які переховуються від ЗСУ в Лондоні; роздаючи поради по оборонці – замовчує розкрадання оборонпрому разом зі Свинарчуками, знищення військових складів під час свого правління, провал будівництва фортифікацій та стіни на кордоні з рф та ін.

"В ньому живе дві особи. Перший Порошенко – патріот і криголам, стратег і "державник", який роздає інтерв’ю іноземним ЗМІ. І наш, український справжній Порошенко: обіймальник путіна, партнер Медведчука, кум Свинарчука, батько двох дорослих синів-ухилянтів в Лондоні; торговець з ОРДЛО, бізнес-підданий рф, олігарх, який збагатів за пару років війни більше, ніж за десятки років до цього. І, звісно, "демократ", - резюмує Олещук.

Як відомо, раніше було опубліковано відео, в якому Петро Порошенко заявив іноземній аудиторії про те, що рф не завдає ударів по лікарнях та енергетиці в Україні. Це відео підхопила російська пропаганда, заявивши, що Порошенко – один з небагатьох в Україні, хто розповідає про добрі наміри росії. Експерти назвали ці слова політика ознакою державної зради та такими, що грають на руку путіну.

Як повідомлялось раніше, Порошенко міг використовувати гроші з росії для скупки голосів на виборах-2019.