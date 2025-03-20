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Порошенко подыгрывает рф: обвинил власть в притеснениях, хотя сам жал руку и обнимал путина - эксперт

Киев • УНН

 • 9250 просмотра

Заявления Порошенко противоречат его действиям и играют на руку путину, продвигая российские нарративы о недемократичности украинской власти, считает эксперт.

Порошенко подыгрывает рф: обвинил власть в притеснениях, хотя сам жал руку и обнимал путина - эксперт

Своими последними заявлениями Петр Порошенко вредит Украине и подыгрывает россии во время важных международных переговоров. Также, его слова идут в разрез с предыдущими заявлениями и действиями. Об этом пишет политический эксперт Петр Олещук, комментируя интервью Порошенко иностранным СМИ, где он безосновательно обвиняет украинскую власть в притеснениях, передает УНН со ссылкой на УНИАН

Эксперт напомнил, что сам Порошенко сотрудничал с диктатором путиным и рф во время своей каденции.

В США не принято выносить внутренние дела страны за океан. А в Украине есть Порошенко. И вчера этот политик так наслаждался минимальным вниманием иностранного журналиста, что наговорил такого, из чего следует, что в нашем государстве нашим партнерам вообще не с кем говорить, кроме, конечно, Порошенко. Все остальные - диктаторы. Но, Порошенко немножко запутался: обвинил власть в диктатуре, хотя лично жал руку и обнимал диктатора путина

- пишет эксперт.

По словам Олещука, сегодня, в важный момент переговоров, Порошенко фактически подыгрывает Путину и на весь мир продвигает российский нарратив, что с украинской властью не надо договариваться - она, якобы, недемократическая.

"По логике Порошенко, здесь (в переговорах-прим. ред) нужно его участие. Потому что он, вроде бы, хорошо знает Трампа. Трамп тоже его хорошо знает, но есть нюанс: при Порошенко Украина попала в мегаскандал, когда НАБУшники с благословения тогда Президента Порошенко слили бухгалтерию Партии регионов, где якобы фигурировал руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт. Трамп едва не проиграл, а Манафорт пошел за решетку. Это вмешательство в выборы в США ударило лично по Трампу, а поддержка Петром Хиллари Клинтон и игнорирование Дональда Фредовича навсегда показали, на чьей стороне Порошенко, и соответственно и государство Украина, потому что он ее представлял", - отмечает эксперт.

Петр Олещук также отмечает, что слова Порошенко часто не совпадают с действительностью и его предыдущими высказываниями.

В частности, несмотря на притеснения нынешней власти, о которых говорит Порошенко, он стал богаче в 25 раз во время полномасштабного вторжения; рассказывая ВСУ как воевать - забывает о двух своих военнообязанных сыновьях-уклонистах, которые скрываются от ВСУ в Лондоне; раздавая советы по оборонке - умалчивает хищения оборонпрома вместе со Свинарчуками, уничтожение военных складов во время своего правления, провал строительства фортификаций и стены на границе с РФ и др.

"В нем живет два человека. Первый Порошенко - патриот и "криголам", стратег и "государственник", который раздает интервью иностранным СМИ. И наш, украинский настоящий Порошенко: обнимальщик Путина, партнер Медведчука, кум Свинарчука, отец двух взрослых сыновей-уклонистов в Лондоне; торговец с ОРДЛО, бизнес-подданный рф, олигарх, который обогатился за пару лет войны больше, чем за десятки лет до этого. И, конечно, "демократ", - резюмирует Олещук.

Как известно, ранее было опубликовано видео, в котором Петр Порошенко заявил иностранной аудитории о том, что россия не наносит ударов по больницам и энергетике в Украине. Это видео подхватила российская пропаганда, заявив, что Порошенко – один из немногих в Украине, кто рассказывает о благих намерениях россии. Эксперты назвали эти слова политика признаком государственной измены и играющими на руку путину.

Как сообщалось ранее, Порошенко мог использовать деньги из россии для скупки голосов на выборах-2019.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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