Оккупационная администрация во временно порабощённом Крыму продолжает масштабный дерибан захваченной украинской собственности. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР), информирует УНН.

Отмечается, что украденные предприятия, гостиницы и торговые центры получают статус "национализированных", после чего их готовят к продаже или передают структурам из россии.

В качестве примера в ГУР указывают на бывшие гипермаркеты "Нова Лінія" и "Епіцентр" в Севастополе.

В 2024 году оккупационные власти объявили собственность украинских предпринимателей "национализированной". Теперь оба торговых центра включены в план приватизации города на 2027 год. То есть имущество, которое россия не создавала и не покупала, оккупационная администрация собирается превратить в товар и передать новым владельцам