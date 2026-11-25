ГУР: оккупанты готовят к продаже захваченные предприятия Крыма
Киев • УНН
Оккупационная администрация Крыма объявляет украинские активы «национализированными» и готовит их к продаже. Среди них — торговые центры и гостиницы.
Оккупационная администрация во временно порабощённом Крыму продолжает масштабный дерибан захваченной украинской собственности. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что украденные предприятия, гостиницы и торговые центры получают статус "национализированных", после чего их готовят к продаже или передают структурам из россии.
Оккупация полуострова для россиян — возможность безнаказанно распоряжаться чужими активами, перераспределять их в пользу лояльных, приближённых к кремлю дельцов
В качестве примера в ГУР указывают на бывшие гипермаркеты "Нова Лінія" и "Епіцентр" в Севастополе.
В 2024 году оккупационные власти объявили собственность украинских предпринимателей "национализированной". Теперь оба торговых центра включены в план приватизации города на 2027 год. То есть имущество, которое россия не создавала и не покупала, оккупационная администрация собирается превратить в товар и передать новым владельцам
Там отмечают, что подобная схема действует и в туристическом секторе: так, в Евпатории на торги выставили гостиничный комплекс "Русское море", который ранее принадлежал украинскому предпринимателю.
"Ещё один объект — гостиничный комплекс "Царь Евпатор", присвоенный в 2025 году, — готовят к продаже со стартовой ценой 262,7 миллиона рублей. Таким образом, оккупанты пытаются представить продажу награбленного как обычную хозяйственную операцию", — добавили в ГУР.
Напомним
Глава МИД Германии заявил, что возвращение к границам НАТО 1997 года потребовало бы от россии вернуть Крым и Донбасс. По словам Вадефуля, россияне должны соблюдать правовые рамки, которые сами подписали.
"Незаконно построенный — законно уничтоженный": в Минобороны объяснили, почему Украина наносит удары по Крымскому мосту22.11.26, 19:32 • 30504 просмотра